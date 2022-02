Mille ingegneri per la lotta al cambiamento climatico

Quasi mille ingegneri veneti venerdì al webinar "Emergenza climatica: obiettivo 2030”, organizzato dalla Foiv (Federazione degli ordini degli ingegneri del Veneto) per fare il punto sul contrasto ai cambiamenti climatici e sul contributo che, dal Veneto, enti e istituzioni possono dare. Nel corso dell’evento, con il patrocinio del Consiglio nazionale degli ingegneri, della Regione Veneto e di Veneto sostenibile, è stato presentato il position paper “Gli ingegneri veneti per il cambiamento climatico”, un documento che nasce dalla sensibilità e dall’impegno degli ingegneri veneti che vogliono essere in prima linea contro l'emergenza climatica.

«Decarbonizzare, adesso. Queste sono le due parole che devono entrare nella mente di tutti, dai decisori alle persone comuni – ha sottolineato il presidente della Foiv, Pasqualino Boschetto - E il senso di urgenza che inducono è alla radice delle motivazioni di questo Position paper. L’Italia si è data degli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e per il 2050, intorno ai quali ha costruito il Piano nazionale energia e clima e il quello di ripresa e resilienza. L’urgenza è data dal fatto che al 2030 mancano solo otto anni e le azioni da implementare sono così tante e complesse da costituire una sfida eccezionale, ma improcrastinabile». «Se non si sviluppano oggi i piani strategici di lungo termine, nella seconda parte del secolo gli effetti del clima saranno drammatici per l’umanità – ha spiegato Marino Mazzon, coordinatore del gruppo di lavoro Foiv sul cambiamento climatico –. L’Italia, e in particolare il Veneto, dovranno implementare le stesse azioni efficaci a livello sovranazionale e planetario ma, data la realtà peculiare dei territori, queste andranno modulate in modo specifico e di concerto. Un evidente esempio riguarda la costa veneta, con Venezia, che si trova in una situazione particolarmente delicata in relazione all’innalzamento del livello del mare».

Nella Tavola rotonda che è seguita ampio spazio è stato dato ai progetti e alle attività concrete messe in campo, quali ad esempio il green new deal, che devono poggiare sulla capacità di concepire e realizzare progetti, ha sottolineato il presidente del Cni, Armando Zambrano. «Gli ingegneri, in questo senso, hanno, più di ogni altra categoria, le carte in regola per giocare un ruolo da protagonisti. Così come possiedono sensibilità, esperienza e conoscenze per farsi portavoce della necessità di affermare e diffondere una nuova cultura della prevenzione». «La lotta ai cambiamenti climatici rappresenta una priorità strategica per la Regione del Veneto – ha affermato Luca Marchesi, direttore dell’area Tutela e sicurezza del territorio della Regione –. In questi anni il sistema pubblico e il sistema socio economico veneti hanno ottenuto importanti risultati dal punto di vista del contrasto al cambiamento climatico. Per esempio, come ha recentemente certificato l'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il Veneto ha raggiunto con anticipo gli obiettivi di riduzione della Co2 al 2030; e i forti sono stati i miglioramenti attraverso le opere di difesa idraulica». «La società odierna si basa su un’economia fortemente legata al ciclo del carbonio che per sua natura interessa direttamente o indirettamente tutte le attività antropiche – ha affermato Alberto Pivato del dipartimento Icea dell’Università di Padova –. L’uomo con l’attuale stile di vita sta modificando, più o meno consapevolmente, le dinamiche di questo ciclo e i cambiamenti climatici ne sono una conseguenza. C'è la necessità di una politica ambiziosa, coraggiosa e “rivoluzionaria"».

Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, ha sottolineato che «il cambiamento climatico è un’emergenza e deve essere contrastato con misure adeguate. Le imprese sono sempre più impegnate su questo fronte e solo in Veneto ci sono 42.000 imprese green certificate. Vanno individuate azioni efficaci che allo stesso tempo tengano conto della situazione e delle condizioni economiche, produttive ed energetiche in cui versa il nostro Paese, superando alcune resistenze ideologiche che riguardano lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la termovalorizzazione, le estrazioni di gas. La vera sfida è quella di definire una strategia di decarbonizzazione che costituisca anche un’opportunità di crescita per il nostro sistema produttivo». Carlo Carraro, presidente della seconda commissione ministeriale sull’impatto dei cambiamenti climatici del ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, ha sottolineato: «La sfida è planetaria, ma ciascuno può e deve fare la propria parte e quindi anche la regione del Veneto. Affrontare il tema del cambiamento climatico significa anche affrontare il problema dell’inquinamento delle nostre città e questo significa risolvere l’uno e l’altro risparmiando circa 60 mila morti all’anno in Italia per infezioni polmonari legate all’inquinamento urbano. Di più: avremo dei benefici economici e pagheremo meno l’energia». «La nostra regione è chiamata ad essere in prima linea sulla sfida dei cambiamento climatici. La tempesta Vaia, il fenomeno mai visto per intensità dell’acqua alta a Venezia, la tropicalizzazione degli eventi meteorologici estremi, sono segnali allarmanti che non possiamo più aspettare. Ridurre il consumo del suolo, abbattere l’inquinamento, attuare le bonifiche, trasformare la produzione e il consumo dell’energia. Il “Modello veneto” è chiamato a trasformarsi per reggere i cambiamenti in corso», commenta Andrea Ferrazzi, rappresentante del Parlamento italiano alla Cop26 di Glasgow.