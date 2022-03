Jesolo punta sulle famiglie: i bambini entrano gratis nelle attrazioni della città

Ingressi gratis in tutte le principali attrazioni della città per i bambini in vacanza a Jesolo. È il nuovo progetto del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice. «Il target Family è assolutamente prioritario e strategico per la nostra città – esordisce il presidente di JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto – e dobbiamo essere in grado di costruire un posizionamento distintivo e rilevante e una maggiore capacità attrattiva delle famiglie, rispetto ai nostri diretti competitors». E questo partendo da un punto inequivocabile, che caratterizza Jesolo: la possibilità di offrire esperienze, grazie ad attrazioni uniche e presenti solo in città. «Jesolo oltre a sole, spiaggia e mare, ha soprattutto la possibilità unica di offrire ai propri ospiti una quantità e una qualità straordinaria di esperienze, che rappresentano assolute eccellenze a livello nazionale ed internazionale».

Ed ecco l’idea, diventata progetto, che consentirà alla città di diventare ancora più attrattiva per le famiglie: offrire gratuitamente a tutti i bambini le migliori esperienze di Jesolo. Il Consorzio ha selezionato le eccellenze del territorio, proponendo un mix unico di esperienze in grado di rispondere a tutti i desideri ed i gusti dei turisti Family: dalla cultura alla natura, dal divertimento allo sport. Ecco, allora: la Pista Azzurra (circuito internazionale di go-kart), Caribe Bay (il parco acquatico a tema più premiato d’Italia e tra i primi al mondo), Caribbean Golf, Tropicarium Park, La Fabbrica della Scienza, Il Doge di Venezia (per le escursioni alle isole), EBike for me (per il noleggio di bici) e Watermelon Surf & Boats (per esperienze di sup).

Come funziona il progetto, è presto detto. Il Consorzio JesoloVenice acquista i biglietti per i bambini di tutte le età (fino a 140 centimetri di altezza), li consegna, senza limiti di quantità, alle strutture ricettive aderenti che, a loro volta, li regaleranno ai piccoli ospiti. Come “estate-lancio” del progetto, il Consorzio ha posto un limite di 100 strutture ricettive cui è consentita l’adesione. «Si tratta di un progetto rivoluzionario – commenta ancora il presidente del Consorzio, Luigi Paqualinotto – che Jesolo ha la possibilità di realizzare grazie alle sue molteplici eccellenze, e grazie ad un gioco di squadra che è vincente proprio perché vede assieme tanti soggetti credere al raggiungimento di un obiettivo univoco: creare una ancora più forte attrazione per le famiglie. Un progetto che è subito piaciuto, tanto è vero che abbiamo già esaurito il limite massimo delle cento strutture ricettive».