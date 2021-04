Al via mercoledì i lavori al mercato di Oriago

Partono mercoledì prossimo, 21 aprile, i lavori per l’adeguamento igienico-sanitario e funzionale-paesaggistico della storica area del mercato di Oriago. Pertanto, dal martedì successivo, 27 aprile, l’assetto del mercato sarà riorganizzato per la presenza del cantiere, la cui durata prevista è di circa due mesi. Si tratta di un altro importante tassello della sistemazione dei mercati che fa seguito all’adeguamento dell’area comunale della pescheria a Mira Taglio.

Al fine di poter intervenire, nel settembre dello scorso anno si era proceduto con il trasferimento temporaneo di parte dei posteggi del mercato di Oriago all’interno dell’area della farmacia comunale, area privata per la quale è stato concesso l’uso gratuito, recuperando una parte dell’area adibita a parcheggi: operazione effettuata d’intesa con le associazioni di categoria che hanno dato il loro parere favorevole all’impianto temporaneo.

Il riordino consentirà, in futuro, di utilizzare piazza Mercato anche per eventi e per fini turistici. Particolare attenzione sarà posta a facilitare il parcheggio, in quanto verranno recuperati circa 40 posti nelle aree a parcheggio liberate. «È un intervento atteso e strategico. Continua l'impegno dell'amministrazione - afferma – l’assessore al Commercio e Attività produttive, Vanna Baldan –. I lavori verranno effettuati in parte con posta del Bilancio comunale, in parte con finanziamento regionale che riceveremo a fronte del progetto del distretto del commercio presentato l’anno scorso e per il quale abbiamo ricevuto l’approvazione da parte della Regione. In questo ambito vengono, inoltre, finanziati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in via Lomellina e via Cadore, ma anche altre opere, di arredo e decoro urbano, attualmente allo studio». Prossimamente il Comune porterà a termine la progettazione definitiva per l’adeguamento igienico-sanitario e funzionale del mercato di Mira Taglio, che è stato inserito nell’elenco annuale 2021 del Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023.