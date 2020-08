Musolino annuncia il via ai dragaggi manutentivi dei canali

Sono iniziate, a cura dell'Autorità portuale, le attività di dragaggio e manutenzione dei grandi canali della laguna di Venezia. Gli scavi interessano alcuni percorsi cruciali per le navi, tra cui il porto di San Leonardo e il canale dei Petroli (Malamocco - Marghera), oltre ai canali portuali di Chioggia. Sono opere considerate necessarie per garantire l'accessibilità delle navi merci, e quindi l'economia legata ai porti: opere che finora erano rimaste bloccate principalmente per la mancanza del nuovo "protocollo fanghi", ovvero l'atto che contiene le indicazioni sulla gestione dei fondali, dei canali, degli scavi e del conferimento dei fanghi in laguna.

Economia del territorio

«Finalmente ci siamo - ha comunicato il commissario dell'Autorità portuale, Pino Musolino - Sono partiti i dragaggi manutentivi nei porti di Venezia e Chioggia. Accessibilità nautica, sostenibilità ed economia del territorio, su questo sviluppiamo il nostro lavoro quotidiano». L'inizio delle attività, in particolare, segue un accordo raggiunto tra il porto e il provveditorato alle opere pubbliche.

Risorse per Venezia

Nelle scorse settimane il ministero delle Infrastrutture aveva stabilito lo stanziamento, per i porti di Venezia e Chioggia, di 26 milioni di euro per interventi che riguardano, appunto le opere di escavo dei canali a quota previste dal piano regolatore portuale, con relativo conferimento dei sedimenti, oltre ad alcuni lavori da realizzare al Molo Sali di Porto Marghera.