«La violenza sulle donne è un problema degli uomini»: le iniziative di Spi Cgil Veneto per il 25 novembre | VIDEO

La violenza sulle donne è un problema degli uomini: si intitola così la mobilitazione della Cgil e dello Spi del Veneto organizzata per il 25 novembre 2021.

Iniziative in ogni provincia, un video che ricorda i 10 femminicidi del 2021 in Veneto e uno striscione in ogni sede: «È una giornata di dolore – dichiarano le donne della Cgil e del Coordinamento donne dello Spi Cgil del Veneto – ma è anche un’occasione per reagire, per cominciare a mettere in campo una strategia che ponga fine a questa vera e propria strage delle innocenti. E i primi a doverlo fare sono gli uomini, attraverso un assunzione di responsabilità: interrogandosi sulla loro concezione, sul modo di intendere il loro rapporto con noi. Bisogna partire da qui, da una riflessione profonda su quale idea di donna si coltiva nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nel sistema economico, nel contesto sociale. Per sconfiggere questa concezione malata, dobbiamo partire dalla scuola, il motore essenziale dell’educazione delle nuove generazioni e da lì irradiare i valori di rispetto, di convivenza, di valorizzazione delle diversità all’intera società. Poi ci sono la politica e le scelte concrete delle istituzioni che fanno molto meno, troppo meno di ciò che devono soprattutto sul piano delle risorse che vengono destinate ai centri anti violenza, ai consultori, alla medicina di genere, solo per fare qualche esempio. Non certo per ultimo arriva il nodo, da sciogliere, dei diritti sociali negati – proseguono –. Il diritto a un lavoro dignitoso, all’indipendenza economica, all’opportunità di affermare il proprio talento, senza i quali nessuna liberà civile sarà effettiva. Contiamo quest’anno 10 vittime, che vogliamo ricordare nome per nome: Victoria, Antonia, Dorina, Bruna, Maria, Chiara, Rita, Dorjana, Alessandra, Natalina. E gli episodi di minaccia, di sopraffazione, di violenza, sono impossibili da quantificare, ma sono comunque numerosissimi» concludono.

Domani 25 novembre, alle ore 18.00 presso l'Auditorium Città metropolitana di Venezia a Mestre, il Coordinamento Donne Cgil Venezia presenterà letture e riflessioni da e su Ferite a morte di Serena Dandini.