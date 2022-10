Parte l'undicesima edizione del Festival della Politica: attesi a Mestre 75 ospiti | VIDEO

La rassegna, dal titolo “La terra trema”, prende il via da oggi, giovedì 20 ottobre, e si terrà fino a domenica 23 ottobre. Previsti 35 incontri, tutti su prenotazione ma ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Torna il Festival della Politica, giunto alla sua undicesima edizione: la rassegna prende il via da oggi, giovedì 20 ottobre, e si terrà fino a domenica 23 ottobre. Ad animare l'autunno mestrino saranno incontri, dialoghi, interviste, libri ed eventi sul tema “La terra trema”, un titolo provocatorio che vuole portare all'attenzione di relatori e pubblico le problematiche degli ultimi anni, dall’emergenza ambientale ai cambiamenti climatici, trattando anche le politiche di mitigazione, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e l’attualità politica in ambito nazionale e internazionale.

Con 75 ospiti e 35 incontri, tutti su prenotazione ma ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, la rassegna per la prima volta si svolgerà “al coperto”, distribuendo i propri appuntamenti presso il Teatro Toniolo e all'interno degli spazi di M9 - Museo del ‘900. Il programma, a cura della scrittrice Alessandra Viola e del filosofo Marco Filoni, proporrà incontri, dialoghi, interviste, spettacoli, presentazioni di libri, eventi speciali e workshop.

La nuova edizione è stata presentata questa mattina all’auditorium Cesare De Michelis dell’M9: «Il Festival della Politica è un evento maturo in cui ormai tutta la città si riconosce – ha dichiarato il direttore Nicola Pellicani –. Arricchisce inoltre le iniziative cittadine di carattere culturale e diventa un ingranaggio utile a incrementare l'economia e la promozione del territorio».

La manifestazione è promossa dalla Fondazione Gianni Pellicani, in collaborazione con la Fondazione di Venezia, M9 - Museo del ’900, Comune di Venezia e Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Delta Lagunare. Realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il festival è inoltre patrocinato dalla Regione Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia.

Info e prenotazioni: www.festivalpolitica.it