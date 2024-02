Anna e Andrea, due giovani psichiatri i primi inquilini degli appartamenti dell'Ulss 3

Sono due giovani psichiatri, compagni nella vita, i primi medici provenienti da fuori città a usufruire di uno degli appartamenti messi a disposizione dall'Ulss 3 per il personale sanitario che lavora a Venezia. Anna Maria Mondin e Andrea Fusco, specializzati in psichiatria, sono entrati in servizio nei giorni scorsi, provenienti da Napoli, dove svolgevano la professione specialistica lei nei servizi territoriali del capoluogo campano, lui in uno degli ospedali della città. Ora invece Mondin è incardinata nell'organico del Boldù, sede del servizio di psichiatria territoriale in Campiello Santa Maria Nova; Fusco invece lavora al Santi Giovanni e Paolo, nel reparto di psichiatria.

«Da Napoli abbiamo sentito il richiamo di Venezia»

«Io sono padovana di nascita - spiega la dottoressa - ma durante gli studi a Napoli ho conosciuto Andrea, e abbiamo deciso di guardare insieme al futuro. Da Napoli abbiamo sentito il richiamo di Venezia, e questo per me è un po' un ritorno alle mie radici. Andrea ha valutato la possibilità di un trasferimento, e siamo qui per una nuova esperienza professionale».

Gli appartamenti che l'azienda sanitaria ha destinato, nella città d'acqua, alla prima accoglienza del personale sanitario sono sei, collocati in zone differenti e con diverse metrature. I medici e gli operatori sanitari a cui sono destinati pagano un affitto a canone agevolato, e vi risiedono per un periodo breve, con contratto siglato per il tramite della Foresteria dell'ospedale Civile. «La campagna di sensibilizzazione per attrarre medici di famiglia a Venezia, gli incentivi alla residenza - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato - ma anche la disponibilità di parcheggi alla Marittima riservati ai nostri operatori, e ancora il bonus di mille euro assegnato alla fine dello scorso anno al personale del comparto: sono tutti interventi di sostegno che abbiamo a lungo inseguito e finalmente messo in campo».

