Migliorano i valori Arpav, calano i giorni di sforamento delle Pm10

«Confrontando con i dati del 2020 il numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero delle polveri Pm10, registrato fino a settembre 2021, si evidenzia una sensibile diminuzione degli sforamenti. Un risultato importante dato che avviene dal raffronto con quello dell’anno in cui per un lungo periodo siamo stati in lockdown». A dirlo è l’assessore regionale all’Ambiente della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, commentando i dati raccolti da Arpav. Il numero di giorni di superamento registrato nelle stazioni al 19 settembre 2021 è inferiore rispetto al numero di giorni di superamento registrato fino alla stessa data dell’anno scorso: in particolare 12 giorni in meno a Padova, 21 giorni in meno a Treviso, 12 in meno a Venezia, 3 in meno a Verona e 17 in meno a Vicenza. Al 22 settembre 2020 tutte le 12 stazioni della Rete regionale della provincia di Venezia e di Verona (tranne Boscochiesanuova) avevano superato i 35 giorni consentiti di superamento del valore limite giornaliero (da 36 a 51 giorni di superamento). Al 22 settembre 2021 sono invece solo 4 stazioni su 12 ad aver superato i 35 giorni di superamento consentiti.

«Un segnale chiaro sul fatto che, pur conoscendo tutti i limiti del Bacino Padano dove c’è scarso ricambio di aria, le oltre settanta misure contenute nel nostro piano regionale hanno efficacia - afferma l'assessore - Basti pensare che il valore medio dal 2012 è al di sotto dei limiti imposti a livello europeo. La situazione, pur essendo in oggettivo miglioramento - conclude -, ancora non ci soddisfa e quindi continueremo nel cammino intrapreso perché siamo sulla strada giusta. Negli ultimi tre anni quasi un miliardo di euro è stato investito in questa partita per incentivare il trasporto pubblico e promuovere l’efficientamento energetico, ma anche pubblicando dei bandi specifici dedicati ai privati, come quelli per auto e stufe».