I nuovi personaggi di Inside Out 2 sulle case di Burano: il video di Disney Italia

Arriva in questi giorni Inside Out 2, atteso sequel di un film d’animazione che nel 2015 ebbe grande successo. Per celebrare il nuovo capitolo della storia, Disney Italia ha realizzato un progetto speciale a Burano, coinvolgendo le case colorate dell'isola con delle installazioni giganti dedicate alle nuove emozioni protagoniste del film: Ansia, Invidia, Noia e Imbarazzo.

Artisti e artigiani locali hanno collaborato per dar vita ad una grande installazione site specific, creando un connubio tra i colori dei personaggi del film e quelli tipici della vivace architettura locale. Il video dell’attivazione "pop-up" temporanea è stato rilasciato da Disney Italia nella giornata del 14 giugno.

Il progetto è realizzato grazie al supporto della Venice Film Commission e del Comune di Venezia, utilizzando maestranze e professionisti locali e in collaborazione con Vela spa, che ha prestato servizio di consulenza tecnica e amministrativa, curando la fase autorizzativa presso gli enti coinvolti.

Il 13 giugno, al cinema Rossini, i veneziani hanno avuto l'occasione di vedere in anteprima i primi 35 minuti di Inside Out 2, che uscirà nelle sale il 19 giugno.