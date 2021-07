Via libera dal ministero all'interramento della rete elettrica tra Malcontenta-Fusina

/ Via Malcontenta

Investimento da 190 milioni di euro per un servizio di trasmissione dell’energia più efficiente nel Veneziano. La rete in questione è quella tra Malcontenta e Fusina a Venezia dove è stato autorizzato con decreto del ministero della Transizione ecologica il progetto di razionalizzazione. Un'opera che prevede l’interramento di 24 chilometri di linee elettriche e la demolizione di oltre 21 chilometri di vecchi elettrodotti aerei pari a 89 tralicci. La razionalizzazione restituirà al territorio circa 53 ettari.

Il progetto prevede il riassetto degli elettrodotti a 132 kV, 220 kV e 380 kV compresi tra la centrale termoelettrica Enel Palladio di Fusina e la strada statale Romea, nei comuni di Venezia e Mira, e comprende: la realizzazione di un nuovo collegamento a 380 kV dalla centrale di Fusina, l’ampliamento della stazione elettrica Fusina 2; la ricostruzione della stazione elettrica di Malcontenta. Inizierà da subito la fase della progettazione esecutiva dell’opera e saranno avviate tutte le attività propedeutiche all’apertura dei cantieri che coinvolgeranno 45 imprese e 200 tra operai e tecnici. L’opera include anche l’interramento degli elettrodotti aerei oggi esistenti sul Vallone Moranzani e fa parte del più ampio piano di riassetto della rete elettrica tra Venezia e Padova che comprende anche la realizzazione del nuovo elettrodotto di 16 chilometri in cavo interrato a Dolo – Camin, attualmente in fase autorizzativa, come previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 21 gennaio 2019 da Terna e Regione del Veneto.

Terna a livello regionale gestisce 5.100 chilometri di linee in alta e altissima tensione e 63 stazioni elettriche. Nell'ambito del piano industriale 2021-2025 "Driving Energy", investirà in Veneto oltre 370 milioni di euro per lo sviluppo della rete elettrica regionale. Il piano di interventi previsto coinvolgerà oltre 200 imprese e 850 addetti alle lavorazioni.