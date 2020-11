Ponte Lino Toffolo di Murano, Visman sollecita l'inizio degli interventi

Ponte "Lino Toffolo" a Murano: la consigliera 5 Stelle Sara Visman deposita un'interrogazione all'assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto: «dopo due anni la manutenzione non è ancora iniziata». Visman ricorda la votazione all'unanimità, all'epoca, della mozione del Movimento in Consiglio comunale per impegnare sindaco e giunta a intervenire. «La situazione è di gran lunga peggioranta - scrive la consigliera - il calpestio in legno è oramai ammalorato con perdita un po' ovunque di materiale, tanto da provocare inciampi sempre più frequenti, mentre la ruggine ha eroso molte parti strutturali in ferro (preoccupante la disgregazione del materiale di sostegno dei gradini)».

I soldi complessivi, ricorda Visman, 280 mila euro, «erano stati individuati all'interno del bilancio nei fondi di Legge speciale. L'incarico al progettista, affidato dopo un anno per un importo di 25 mila euro e a marzo 2020 è stato dato l'incarico alla società Geocontrolli, con un impegno di spesa di 15 mila euro per effettuare rilievi e studi di staticità». Visman chiede a Zaccariotto, «se non ritenga urgente iniziare l'intervento vista la pericolosità del manufatto: giornalmente si succedono inciampi ed è palese la difficoltà di anziani, disabili e mamme con le carrozzine. Sono preoccupata che qualcuno possa cadere e farsi male». Il manufatto è l'unico che unisce le due grandi parti di Murano (Rio e San Donato)».