All'Ulss 3 una nuova strumentazione per interventi al seno di altissima precisione

Una nuova strumentazione che consentirà interventi chirurgici sempre più precisi e ancora meno invasivi. All'ospedale Civile di Venezia è entrato in funzione il Mag Seed, un dispositivo all'avanguardia per la cura del tumore al seno. Lo strumento, disponibile anche grazie all'impegno di Avapo Venezia e delle Pink Lioness in Venice, è un lettore e ricettore in grado di dialogare, attraverso segnali radio, con gli aghi scout che completano il sistema, quasi minuscole clip.

Grazie a questo, i medici della Breast Unit sono in grado di individuare il linfonodo malato, anche quello che sfugge alla palpazione; il sistema di aghi e di ricettori consente poi di localizzarne perfettamente la posizione, la profondità, la distanza dalla pelle in superficie. Si crea in sostanza una mappa, grazie alla quale il chirurgo può praticare, proprio a partire dalle informazioni raccolte, interventi chirurgici di altissima precisione. Infine, permette di seguire l'evoluzione del linfonodo e verificare la risposta alle terapie.

«Doniamo alla Breast Unit di Venezia - ha sottolineato Francesca Baldi, capogruppo e coordinatrice della raccolta - una somma importante (25mila euro, ndr), che è l'esito del nostro impegno solidale durante le "Camminata rosa" di tutto il 2023. Si può stare bene anche quando si riceve la diagnosi di un tumore al seno, e si possono vivere con forza, nel reciproco aiuto, anche questi momenti che potrebbero sembrare difficilissimi da affrontare». Ringraziamenti da parte del direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato: «Il dono che riceviamo è un dono alle donne di Venezia e dell'Ulss 3, poiché garantisce loro, se colpite da neoplasia al seno, di essere prese in carico, e di essere monitorate prima e dopo l'intervento».

