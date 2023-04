Nel "polo" dedicato alla cataratta a Dolo oltre mille interventi in più in un anno

Un balzo di 1.024 interventi di cataratta in più in un anno, con un aumento della "produzione" più ingente ancora di quelli che si sperava di realizzare: è il risultato del "Progetto Cataratta" dell'Ulss 3 Serenissima, che vede al centro gli ambulatori dedicati dell'ospedale di Dolo.

«Come oculisti dell'Ulss 3 Serenissima - spiega il primario dell'Oculistica di Dolo, Romeo Altafini - contavamo di incrementare fortemente i 7.500 interventi del 2019, e contavamo di farlo sviluppando a Dolo un polo dedicato specificamente alla cataratta. Oggi guardiamo i numeri e vediamo che nel 2022 gli interventi di cataratta effettuati nell'intera azienda sanitaria sono stati addirittura 8.529, con una crescita di più di mille interventi in un solo anno. Di questi 8.529, ben 1631 interventi sono stati effettuati nelle nostre sale operatorie di Dolo da chirurghi provenienti dalle altre Oculistiche, cioè da chirurghi di Mestre, di Venezia, di Chioggia: e così si conferma che creare un polo dedicato alla cataratta nel nostro ospedale è stata un'idea vincente, che sono certo saprà portare ulteriori sviluppi e ulteriore crescita».

Anche il direttore generale dell'Ulss 4, Edgardo Contato, esprime soddisfazione: «Costruiamo vere e proprie reti cliniche - dice - che permettono di concentrare e di ottimizzare il lavoro di specialisti di una determinata disciplina. Questo polo dedicato alla cataratta si aggiunge alle reti cliniche dell'oncologia, delle malattie rare, della breast unit, della riabilitazione, e di tante altre già attivate, e sta dimostrando l'efficacia di questo sistema: gli specialisti lavorano insieme, nello stesso luogo appositamente dotato delle migliori strumentazioni, condividono le competenze, aumentano la casistica. E il tutto si concretizza in un vantaggio per l'utenza, che viene curata prima e al meglio». «Si è realizzata tra le varie Oculistiche - aggiunge Emilio Rapizzi, direttore dell'Oculistica di Mestre - una collaborazione fattiva, mai vista nella mia esperienza di medico: abbiamo saputo cogliere tutti come fosse importante costruire insieme la possibilità di operare i pazienti con problemi di cataratta non solo ciascuno nel proprio ospedale, ma anche in trasferta in questo polo dedicato».