Al via i lavori in piazzetta Mira Porte

Sono pronti a partire i lavori in piazzetta Mira Porte finanziati con fondi Pnrr. L'intervento, del valore di 150 mila euro, permetterà di dotare la storica piazza di dissuasori a scomparsa e un nuovo marciapiedi e aiuola per potenziare la pedonalizzazione dell'area e ridurre la velocità del traffico, per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Lo annuncia il sindaco Marco Dori.

«Con ulteriori fondi dell'amministrazione verrà poi fatta un'importante azione di manutenzione anche alla pavimentazione della piazza. Questo intervento viene da lontano - spiega il vicesindaco Gabriele Bolzoni, con delega a Viabilità e Mobilità - perché un paio d'anni fa avevamo concertato con le realtà economiche della piazzetta di sperimentare un'oasi pedonale da attivarsi durante i fine settimana, per favorire eventi e convivialità. Cosa che ora si potrà fare, una volta ultimati i lavori, grazie all'automazione dei sistemi di chiusura».

Questo intervento si collega ad altri in un ambito che va da l'incrocio con la ex strada regionale 11 e Riviera Silvio Trentin fino all'intersezione di via Don Minzoni con la stessa ex strada regionale. L'amministrazione vigilerà sul cantiere. «Saranno ridotti al massimo i disagi per chi ci vive e lavora. Per questo si provvederà anche a dei sensi unici alternati di cantiere - spiega Stefano Lorenzin, assessore ai Lavori Pubblici - così da garantire l'accessibilità. Si procederà poi per zone, così da evitare la chiusura di tutta la piazza se non per limitatissime operazioni. Dopo il primo intervento che prevede il posizionamento di parracarri a scomparsa - continua Lorenzin - si realizzerà anche un nuovo tratto di marciapiedi su via Don Minzoni, con aggiunta di una nuova aiuola. Interventi che limiteranno la velocità in entrata. Altro importante step riguarderà la manutenzione centrale della piazza, finanziata con fondi del Comune e dove puntiamo a risolvere il problema della rottura della pavimentazione».