Viabilità Chirignago Zelarino, ecco gli interventi con il fondo del Comune

Municipalità di Chirignago-Zelarino, presentati gli interventi alla viabilità e per la sicurezza stradale che verranno realizzati con il fondo di 250 mila euro del Comune. «La giunta comunale - ha ricordato l'ìassessore alla mobilità Renato Boraso – ha deciso uno stanziamento di un milione di euro suddividendo la cifra in parti uguali per ciascuna delle quattro municipalità della terraferma (Favaro, Mestre, Zelarino-Chirignago e Marghera) dando a ognuna l'opportunità di scegliere le opere da finanziare nel proprio territorio. Per la prima volta, insomma, ogni municipalità ha potuto fare delle scelte sulle priorità individuate in collaborazione con la cittadinanza».

Saranno in totale otto i cantieri aperti grazie al finanziamento: «l'obiettivo è di farli partire entro la primavera prossima, e di chiuderli per l'estate - ha detto il presidente della municipalità di Chirignago-Zelarino, Francesco Tagliapietra - Previsti in particolare: in via Ivancich il ripristino dei marciapiedi del tratto tra la ciclabile ex Valsugana e via Santa Cecilia; in via Marieschi il ripristino della pista ciclabile in calcestruzzo tra via Trincanato e via Scaramuzza; in via Castellana il rifacimento della segnaletica orizzontale della pista ciclabile; la riasfaltatura di via Urania e di via Nettunia. È inoltre prevista la realizzazione di due nuovi tratti di pista ciclabile: uno in via Friuli, che la collegherà a via Miranese, e l'altro in via Etruria, con sbocco da una parte in via Calabria e dall'altra sull'ex Valsugana, con il contemporaneo rifacimento dei marciapiedi esistenti. Una graditissima ciliegina che rende ancora più importante una torta già molto ricca, che ha per ingredienti i tanti interventi viari in cantiere che modificheranno, migliorandola sensibilmente, la mobilità del nostro territorio». All'incontro di oggi in municipio per presentare i lavori, oltre all'assessore Boraso e al presidente Tagliapietra, c'era la delegata ai Lavori pubblici, Paola Caccioppola, le vicepresidenti dell'esecutivo, Elisabetta Pesce, e del Consiglio, Luisa Rampazzo, la delegata ai Rapporti con i cittadini Elisa Bracceschi.