Sei interventi per sistemare le strade a Lido e Pellestrina

La scorsa settimana è arrivato il sì della giunta comunale per approvare sei interventi di ripristino del sedime stradale al Lido e a Pellestrina, su proposta dell'assessore alla Mobilità Renato Boraso. «Si tratta di un intervento - spiega l'assessore - dal valore complessivo di 200 mila euro. Andremo a effettuare lavori di ripristino del manto stradale per eliminare le criticità dovute all'innalzamento dell'asfalto a causa delle radici affioranti, in via Dardanelli al Lido, lavori di ripristino del parapetto del ponte Via Francesco Morosini a seguito di cedimento parziale; il completamento della canalina di scolo delle acque meteoriche e il ripristino della pavimentazione in via Sandro Gallo e la sostituzione di elementi di sicurezza dell'ex approdo Actv in piazzetta Alberoni, con il rinnovo dell'arredo urbano degradato sempre al Lido.

Per quanto riguarda Pellestrina si procederà con il ripristino delle corrette pendenze delle rampe del dissuasore di velocità collocato in Strada comunale della Laguna, fronte scuola elementare Zendrini e, per quanto riguarda calle Tre Forni, sempre a Pellestrina, si eseguirà un intervento di adeguamento degli scarichi delle acque nere, la realizzazione di nuova linea delle acque meteoriche e il ripristino della pavimentazione. «Grazie al sindaco e alla giunta - commenta il delegato alle Isole, Alessandro Scarpa Marta - Perché questi lavori andranno non solo a dare una nuova veste e nuovo decoro al territorio, ma lo renderanno sempre più sicuro per i cittadini che ringraziamo per le utili segnalazioni».