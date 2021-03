A Portogruaro innovativo intervento per curare l'aritmia rara di un 15enne

Un intervento perfettamente riuscito di ablazione transcatetere su un ragazzo di 15 anni, affetto da una rara forma di tachicardia atriale incessante, resistente ai farmaci, che iniziava a causare disfunzione cardiaca nel giovane paziente. E' stato eseguito nei giorni scorsi dall'equipe di elettrofisiologia del reparto di cardiologia dell'Ulss 4, guidato da Giovanni Turiano.

I medici René Nangah Suh e Sonia Ferretto, insieme alle infermiere specializzate Katia Brunzin e Katiuscia Pettenuzzo, hanno eseguito l’intervento di ablazione a Portogruaro, in maniera mini-invasiva mediante puntura della vena femorale. Sono stati quindi inseriti dei cateteri e condotti sino al cuore senza l'utilizzo dei raggi X, comunemente utilizzati in questo tipo di procedure e notoriamente dannosi in particolare nei giovani che non hanno completato il loro sviluppo. «Questo è stato possibile tramite un innovativo sistema di mappaggio non fluoroscopico, simile a quello dei localizzatori satellitari – spiega il dottor Turiano - che consente non solo la ricostruzione anatomica tridimensionale del cuore e delle strutture al suo interno, ma anche l'identificazione del “cortocircuito” elettrico che causa l’aritmia, che viene poi “bruciato” tramite un particolare catetere a radiofrequenza».

«Si tratta di procedure estremamente complesse e delicate che richiedono grande esperienza e competenza di tutto il personale medico e infermieristico - conclude il direttore dell'unità di cardiologia all'ospedale di San Donà di Piave - questo caso poi risultava particolarmente complesso per le caratteristiche dell’aritmia, estremamente rara, e la giovane età del paziente. L'ablazione ha portato alla cessazione dell’aritmia del ragazzo, che potrà tornare a condurre una vita normale».