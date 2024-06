Per la prima volta all'Angelo un intervento di Whipple eseguito con il Robot da Vinci

Passi avanti nella chirurgia a Mestre, dove per la prima volta l’“intervento di Whipple” è stato eseguito con il robot Da Vinci. «Per la prima volta, nel territorio veneziano – spiega il direttore della chirurgia generale, Umberto Montin – questa procedura oncologica, tra le più complesse della chirurgia addominale, è stata eseguita con tecnica mininvasiva. La duodenocefalopancreasectomia, denominata anche intervento di Whipple dal nome del chirurgo americano che l’ha avviato è un intervento chirurgico complesso». Si pratica, in caso di tumore addominale, per asportare la testa del pancreas, il duodeno, la colecisti, l’ultimo tratto della via biliare del fegato e in molti casi alcuni centimetri dello stomaco; occorre poi procedere alla ricostruzione dei collegamenti tra gli organi che restano in sede. Viene eseguita comunemente secondo le metodologie tradizionali ma, nel caso in questione, per le sue caratteristiche specifiche, si è optato per un approccio differente utilizzando il robot operatorio Da Vinci.

Decorso sorprendente

Il paziente, un uomo di 77 anni affetto da una grave patologia alla testa del pancreas, è stato operato con il Robot guidato dal dottor Montin, che era coadiuvato dal dottor Giovanni Tagliente e dal dottor Giovanni Pirozzolo. Dopo l’intervento, il paziente ha avuto un decorso che i chirurghi definiscono regolare, e che però ha del sorprendente: Il giorno successivo all’intervento era in piedi e camminava, con meraviglia da parte dei familiari compiaciuti. Ripresa l’alimentazione e completati i controlli del caso, è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa in sesta giornata, cioè cinque giorni dopo l’intervento. «Gli interventi chirurgici effettuati con il Robot Da Vinci – sottolinea Montin – comportano per i pazienti una serie di vantaggi, che sono quelli tipici della chirurgia robotica mininvasiva». Oltre ad interventi sul pancreas, si eseguono regolarmente con il Da Vinci interventi sul fegato, sullo stomaco, sul colon e sul retto. Nei primi cinque mesi dell'anno in corso, sono stati eseguiti con il robot Da Vinci 191 interventi, cioè il 62% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, quando ne furono realizzati 118. Si prevede di arrivare quindi entro l'anno ai 450.