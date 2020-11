«Abbattiamo gli stereotipi di genere anche nella musica»: intervista al duo veneziano Queen of Saba | VIDEO

Sono giovani, determinati e talentuosi: si chiamano Sara Santi e Lorenzo Battistel i componenti del duo elettronico Queen of Saba, la band veneziana che sta facendo parlare di sé grazie ad uno stile incisivo e ricercato.

I due uniscono le forze dopo un incontro avvenuto quattro anni fa a Venezia, forti di una complicità umana e musicale immediata. La voce e i testi della ventiquattrenne Sara trovano così piena espressione negli arrangiamenti di Lorenzo, insegnante di percussioni classe ’94.

Un nome curioso quello scelto dalla band: un gioco di parole che raccoglie le iniziali dei due ma che allo stesso tempo è una citazione della regina di Saba, figura biblica che richiama la passione di Sara per le lingue orientali, studiate durante i suoi anni universitari a Ca’ Foscari.

Lo scorso 17 novembre il duo ha pubblicato sulla piattaforma YouTube il videoclip di Fulmini, il singolo - realizzato in collaborazione con Pckt - che anticipa il futuro album: «Stiamo lavorando a questo progetto, di prossima uscita, che raccoglierà dieci tracce, totalmente in italiano, e che coinvolgerà numerosi artisti» spiegano Sara e Lorenzo.

La regia e la produzione del videoclip sono state affidate a Gianfilippo Sorato e Marcello Della Puppa di Produzioni Atlante, con i quali i Queen of Saba avevano già collaborato in precedenza per la realizzazione del video di Origami, il loro precedente singolo.