Carlo & Giorgio animano l'estate veneta: le date dello spettacolo “Senza Skei” già quasi sold out | VIDEO

Il Palazzo del Cinema del Lido di Venezia si appresta a vivere due grandi serate: venerdì 23 e sabato 24 giugno arrivano Carlo & Giorgio con il loro nuovo spettacolo “Senza Skei”, già quasi sold out.

Lo spettacolo

Ormai da tempo la popolazione risente nel quotidiano gli effetti di una crisi economica pesante: ecco allora la necessità di un tutorial per sopravvivere in un mondo senza più stabilità economica, riferimenti, pazienza e attenzione. Arriva allora “Senza Skei”, nato come fortunata striscia televisiva quotidiana e diventato quindi uno spettacolo teatrale che porta in scena, con ironia e autoironia, le esasperazioni delle ansie e dei comportamenti, smontandoli sotto la lente della comicità.

"Senza Skei" affronta vari aspetti di questa epoca inquieta e lo fa con un allestimento scenico essenziale: una ambientazione astratta perché le situazioni si susseguono e si trasformano una nell’altra. Ma ciò che volutamente domina è il colore: dagli abiti, ai pochi oggetti di scena, ai giochi di luce, tutto punta a trasmettere una sferzata di vivacità, un antidoto, come sempre può essere il sorriso, alla pesantezza che ci ha accompagnato in questi ultimi anni.

Oltre a "Senza Skei", durante l'estate il duo comico porterà, sui palchi di Feltre e Cavarzere, lo spettacolo "Carlo, Goldoni & Giorgio", un personalissimo omaggio al celebre commediografo.

Gli ultimi biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket.