«Il pane per tramezzini è nato a Venezia»: la storia dell'azienda ArteBianca tra sviluppo e territorialità | VIDEO

La storia dell’azienda ArteBianca parte da lontano, nel 1968, grazie a un’intuizione del fondatore Adriano Anzanello, che seppe rivoluzionare il modo di produrre il pane senza crosta riuscendo così a rispondere pienamente alle esigenze del mercato e ai nuovi stili di vita.

Dal primo stabilimento di appena 1000 mq, aperto in via Torino a Mestre, alla sede attuale in via del Trifoglio a Marghera, inaugurata nel 2000 e ampliata nel 2018, la storia aziendale ha interessato la terraferma veneziana che, nel corso degli anni, è diventata vero e proprio palcoscenico di uno sviluppo sempre più sostenuto. La grande accelerazione avviene a partire dal 2010 con la produzione del PanPiuma, il pane senza crosta “morbidissimo” che ha da subito incontrato il favore dei consumatori: «Dal 2019 il fatturato dell’azienda è aumentato circa del 25%, merito certamente di una strategia di aumento della distribuzione ponderata dei prodotti ma, soprattutto, reso possibile grazie alla grande ricettività del consumatore e alla costante fidelizzazione del cliente» spiega Massimiliano Anzanello, amministratore delegato della società.



Partendo da una semplice matrice artigianale, ArteBianca è oggi un gruppo imprenditoriale solido e maturo che si distingue per dinamismo e capacità di adattarsi al mercato. Ad oggi, i prodotti dell’azienda sono esportati anche in Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Croazia e Malta: «Il nostro export vede attualmente una percentuale del 15% del fatturato aziendale, un fatturato che nel 2020 ha raggiunto i 24 milioni di euro» racconta Anzanello.

L’azienda vede inoltre attivi più di settanta dipendenti e le assunzioni non si sono interrotte neppure durante il periodo di emergenza sanitaria. «Il territorio entro cui operiamo è molto ricettivo – prosegue Massimiliano –. Fare imprenditorialità a Venezia, e farla bene, è davvero possibile. Nel corso degli anni abbiamo dato sempre più importanza alla territorialità, contribuendo alla sponsorizzazione delle attività sportive – Massimiliano cita, a tal proposito, il legame stretto con l’Umana Reyer e con il Venezia FC – ma soprattutto ponendo grande attenzione sulle iniziative che coinvolgono i più piccoli e i giovani».

Per il periodo natalizio, ArteBianca ha realizzato una linea di prodotti che presentano uno specifico packaging dedicato proprio alla festività. «Oltre alla mia famiglia, tengo a fare i migliori auguri di buon Natale alla mia squadra, ai miei impiegati e a tutti coloro che lavorano per rendere questa azienda così preparata e forte» conclude il fondatore Adriano Anzanello.