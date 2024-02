Ghemon presenta il suo nuovo spettacolo: «A Mestre mi vedrete in una veste nuova»

Ghemon, tra i più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani, salirà sabato 24 febbraio sul palco del Teatro del Parco con il suo nuovo progetto artistico Una Cosetta Così, in chiusura della rassegna Bissuola Live. Il suo sarà uno show che mette insieme musica, storytelling e stand-up comedy, in cui l'artista si racconterà in modo ironico e senza filtri.

Una Cosetta Così non è un concerto né un monologo teatrale, non è neanche uno spettacolo comico, piuttosto é un po’ di tutto questo: Ghemon vuole infatti avvicinarsi allo spettatore in un monologo che aspira alla grandezza del teatro-canzone, unito alla freschezza e alla genuinitá di una forma di spettacolo da comedy club, senza filtri né schermi tra sé e gli altri. Uno spazio di libertà creativa, quindi, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la sua musica e la sua carriera. Lo show, andato subito sold out, è scritto anche con l'aiuto di Carmine Del Grosso e vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.

L'intervista

Ghemon, i biglietti di Una Cosetta Così sono stati venduti immediatamente. Quali sono le tue emozioni a riguardo?

Provo un senso di attesa e una grande impazienza perché Mestre sarà la prima data dello spettacolo dopo una naturale sospensione del tour. Mi rende molto felice l'idea che tutti i posti siano stati prenotati durante le prime ore di disponibilità dei biglietti. In passato sono già stato nella terraferma veneziana ma domani sarà la prima volta che calcherò il Teatro del Parco, e lo farò proprio con questo progetto, che è un'iniziativa diversa rispetto alle cose fatte in precedenza. Mi presenterò quindi in una nuova veste.

Il tuo spettacolo unisce musica, storytelling e stand-up comedy. Può essere perciò definito come "spettacolo ibrido"?

Sì, ma anche se il termine "ibrido" è certamente quello più corretto per descriverlo restituisce un'idea fredda e distaccata, mentre nello spettacolo mostrerò veramente chi sono, portando soprattutto una forte componente ironica, una parte di me che probabilmente le persone conoscono meno. Ci saranno anche canzoni inedite e racconti di vita quotidiana. Il mio sarà uno stare in scena libero.

Quali temi affronterai?

Una Cosetta Così è uno spettacolo innanzitutto molto attuale. Viviamo nell'epoca del multitasking e della multidisciplinarietà: nessuno fa un'unica cosa nella vita, ma anzi deve svolgere più azioni e più mestieri tutti in una volta. Affronterò perciò temi di attualità, nei quali chiunque – ad ogni età – può riconoscersi. Porterò racconti di vita, carriera, famiglia. Chi vedrà lo spettacolo potrà ritrovare un pezzettino anche della propria esistenza. Nel mio show c'è molta sincerità, perché parlo in modo molto onesto della mia vita e sul palco cerco di dimostrare che siamo tutti uguali, con le stesse preoccupazioni e le medesime emozioni. E poi si ride molto: lo affermo perché dopo quaranta date sono abbastanza sicuro di ciò [ride, n.d.r.]. Chiedo però sempre alle persone presenti di non pubblicare alcun video ma di godersi lo spettacolo nella sua interezza, senza rovinare la sorpresa a chi magari vorrà vederlo in futuro. Perché di sorprese, ve lo assicuro, ce ne saranno davvero tante.

Il titolo è curioso: “Una Cosetta Così” sembra quasi riduttivo. È modestia, umiltà o c’è dell’altro?

Il titolo si rivelerà a poco a poco. Lo spettacolo si compone di una sua specifica circolarità e a un certo punto si capirà bene la scelta di chiamarlo così. "Una cosetta così” è anche un tipo di frase che io stesso ho detto molte volte per definire e spiegare progetti che stavo seguendo, che non erano certamente "cosette". Quando inizio una nuova sfida lavorativa parto sempre nella maniera più umile possibile e cerco di tenere costantemente i piedi ben saldi a terra, ma ho scelto un mestiere in cui devo per forza sognare a occhi aperti. In quel titolo è certamente contenuto un contrasto, perché uno spettacolo di un’ora e mezza non è sicuramente una “cosetta”.

Quando racconti lo spettacolo non si può fare a meno di pensare al teatro-canzone di Giorgio Gaber. Ti sei ispirato a lui?

Sarò sincero: ovviamente conoscevo il Gaber cantante ma non avevo mai approfondito bene il suo teatro-canzone. Solo dopo, quando lo spettacolo era già pronto, una mia amica – che a suo tempo aveva assistito a uno show di Gaber – mi ha fatto presente quanto fossero evidenti dei parallelismi tra quello che stavo facendo io e l'opera del Signor G., ovviamente con le dovute proporzioni. Da quel momento ho indagato e, di conseguenza, ho scoperto un universo vastissimo e molto interessante. Certo, nel mio spettacolo c’è una cifra stilistica più tendente alla comicità, mentre in Gaber era presente un messaggio più politico, ma per il resto probabilmente siamo partiti dalla stessa esigenza espressiva. Lui per me è diventato una bellissima stella polare.

La preparazione dello spettacolo quanto tempo ha richiesto?

L’idea originaria mi balenava in testa da parecchio, ma concretamente ho impiegato quasi un anno a prepararlo perché, proprio come si fa nella stand-up comedy, mi recavo settimanalmente nei club milanesi in cui si tenevano eventi a microfoni aperti per provare i pezzi che stavo scrivendo. E così potevo capire se e quanto fossero realmente efficaci e, allo stesso tempo, osservare il riscontro del pubblico. È stato come imparare un nuovo mestiere. Questo esercizio continuo mi ha cambiato e a sua volta si è dimostrato un contenitore di esperienze che vorrei ampliare in futuro.

Quando è nata la tua passiona per la stand-up comedy? Ti sei ispirato a qualche comico in particolare?

L’amore per questa forma di spettacolo è scattato circa nel 2010, principalmente con Louis C.K. e Dave Chappelle. Inizialmente ero solo un fruitore ma poi ho capito di possedere anche io, al mio interno, una voce del genere, forte di una componente ironica, e che avrei potuto provare a tirarla fuori.

Nella tua carriera, oltre alla musica, ti sei occupato anche di radio, podcast e hai scritto un libro (Io Sono, Diario Anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle, HarperCollins, 2018). Credi che la versatilità sia la tua cifra stilistica e che oggi più che mai un artista debba abbracciare più linguaggi espressivi?

I tempi sicuramente lo richiedono. A me in generale piacciono gli artisti che contengono dentro sé variegate moltitudini espressive. Anche io non posso fare altro che essere una sorta di “coltellino svizzero”, capace di custodire più funzioni. Essere più cose insieme mi diverte e vorrei che un giorno le persone pensassero proprio questo di me: che sono una persona che si cimenta in tante attività differenti, sempre con la stessa passione.

Perché vedere il tuo spettacolo?

Perché si ride, si piange e, soprattutto, perché è una sorpresa.

Ghemon

Partito dal mondo hip hop, Ghemon negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile musicale, rendendolo unico e caratterizzante, mescolando, soul, jazz, rap e cantautorato italiano. La sua discografia è un segno tangibile della sua grande vena artistica, in continua evoluzione: negli anni si è affermato infatti come uno dei nomi più importanti della scena rap italiana, è stato consacrato da pubblico e critica e ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo (nel 2019 con Rose Viola e nel 2021 con Momento Perfetto).

Nel corso della sua carriera, Ghemon ha scelto la strada della versatilità per raccontare agli altri il suo mondo interiore, facendolo anche attraverso i dj set, la radio, i podcast, un libro e lo sport.

Dal 2023 si mostra in una nuova veste ancora, quella di stand-up comedian, e porta sui palchi di club e teatri di tutta Italia il suo nuovo progetto artistico, uno spettacolo intitolato “Una Cosetta Così": un monologo che racchiude stand-up comedy, teatro e musica.