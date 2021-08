Lo scrittore e poeta Gholam Najafi racconta il suo Afghanistan e l'avanzata dei talebani | VIDEO

Gholam Najafi nasce nel 1990 a Ghazni, in Afghanistan, dove trascorre l’infanzia lavorando come pastore e contadino.

Il 15 luglio 2000, a seguito della morte del padre avvenuta per mano delle milizie talebane, fugge dal proprio paese d’origine insieme al fratellino. Dopo essere stato in Pakistan, Iran, Turchia e Grecia, giunge in Italia. Da agosto 2006 vive a Venezia, precisamente a Murano, insieme alla sua famiglia adottiva.

Oggi Gholam è un giovane uomo di trent’anni che unisce la passione per la lettura a un grande talento per la scrittura. Già autore dei libri Il mio Afghanistan e Il tappeto afghano per Edizioni La Meridiana, dal 28 agosto verrà pubblicata la sua terza opera, Tra due famiglie. Attraverso le sue parole, il racconto del paese d’origine si intreccia con la propria storia personale e con le vicende di tante persone che, come lui, hanno dovuto ricominciare una nuova vita.

Lo scorso 25 maggio Gholam è tornato in Afghanistan per cercare di recuperare alcuni documenti necessari ad ottenere la cittadinanza italiana. Tra i suoi progetti, perfino quello di costruire una scuola dove i bambini possano imparare anche l’inglese e l’arte. Il giovane si è visto però costretto a rimandare le proprie ricerche e i suoi piani a causa dell’avanzata dei talebani sul territorio afghano. Gholam assiste infatti all’arrivo delle milizie nel suo villaggio natale, Khoshal Shirdagh, dove il sindaco viene assassinato e gli abitanti costretti a una fuga disperata. Dopo essersi messo in salvo a Herat, Gholam rientra a Venezia a metà luglio, un mese prima della presa di Kabul da parte dei talebani.

Proprio mentre a Venezia si teneva una mobilitazione organizzata dalle associazioni che lottano per mettere in salvo la popolazione afghana, Gholam ci ha raccontato la sua storia.