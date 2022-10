Giusy Versace, madrina delle Alì Family Run, si racconta: «La vita è un dono meraviglioso» | VIDEO

L’atleta paralimpica, scrittrice e senatrice è madrina delle Alì Family Run, le cinque corse non competitive che si sono concluse questa mattina al Parco San Giuliano. Una parte del ricavato delle adesioni alla manifestazione andrà a favore proprio della onlus da lei fondata, la Disabili No Limits, che fornisce protesi e ausili utili a persone con disabilità che hanno il desiderio di avvicinarsi alla pratica sportiva

Questa mattina al Parco San Giuliano di Mestre si sono presentati in 5mila, tra studenti, insegnanti e famiglie, per prendere parte alla quinta e ultima tappa di questo importante tour promozionale nelle scuole, organizzato da Venicemarathon e supportato per il settimo anno consecutivo da Alì.

Una mattinata di sport e solidarietà resa ancora più entusiasmante dalla presenza della madrina Giusy Versace, atleta paralimpica, senatrice della Repubblica e fondatrice dell'associazione Disabili No Limits con la quale dona ausili, ad oggi non previsti dal Sistema Sanitario Nazionale (ASL), a persone con disabilità che vogliono iniziare a fare sport. Parte del ricavato delle adesioni delle cinque tappe delle Alì Family Run saranno devolute proprio alla sua associazione.

Il primo a tagliare il traguardo è stato il diciannovenne Alberto Faro, studente dell'istituto superiore Vendramin Corner. In campo femminile, la più veloce è stata l'atleta dell'Atletica Marcon Giulia Raimondi, 16 anni, anche lei studentessa del Corner.

Quest’anno il trofeo Alì è stato vinto da un Istituto di Mestre, l' ITIS Carlo Zuccante che, con 845 iscritti, si è aggiudicato il premio di scuola più numerosa. Sul podio anche I.I.S.S Vendramin Corner con 744 iscritti e la scuola secondaria di primo grado Aldo Manuzio con 265 partecipanti. All'istituto Zuccante è stata consegnata anche l'opera “L’albero delle kimere”, realizzata dall’artista piemontese Omar Ronda in collaborazione con Filippo Chiocchetti.