Il Volo in concerto a Venezia: «L'idea di cantare a San Marco ci emoziona» | VIDEO

«Siamo affascinati, non vediamo l'ora che sia il 4 luglio. L'idea di cantare per la prima volta qui ci emoziona». Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, componenti del trio Il Volo, introducono così il grande concerto - tappa del loro tour "Tutti per uno - Capolavoro" - che li vedrà protagonisti fra un mese esatto nella splendida cornice di Piazza San Marco.

Il gruppo accompagnerà il pubblico tra i grandi successi della tradizione musicale italiana che li ha fatti conoscere a livello internazionale, ma porterà sul palco anche alcuni dei più celebri brani del loro repertorio, da "Grande amore" a "Capolavoro", portato in gara nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. «In questi anni abbiamo avuto modo di fare concerti in tutta Italia e in giro per il mondo - ha detto Boschetto -, il nostro obiettivo è far conoscere il nostro Paese e le sue bellezze, questo è sempre stato il nostro obiettivo».

Il canto lirico è entrato a far parte del Patrimonio dell'Umanità a dicembre dello scorso anno, «e noi siamo gli unici giovani che portano questa cultura in giro per il mondo», ha detto con una punta d'orgoglio Ginoble. «Canteremo i brani che abbiamo ereditato dal nostro patrimonio culturale - gli ha fatto eco Barone -. Ci sentiamo privilegiati di essere nati in Italia».

Non è ancora ufficiale, ma il concerto «potrebbe cominciare sulle note di Ennio Morricone», ha aggiunto Barone, ricordando anche il loro omaggio discografico al compositore italiano. Morricone sarà omaggiato nella città di Venezia, sempre in Piazza San Marco, anche qualche giorno prima l'esibizione del trio. Il 29 giugno, infatti, la colonna sonora composta dal "Maestro" per lo sceneggiato 'Marco Polo', prodotto dalla Rai nel 1982, sarà eseguita, in prima assoluta, nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del viaggiatore e mercante veneziano.