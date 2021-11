Il colorato mondo dell'illustratrice Ale Key: «Le immagini aiutano i più piccoli a imparare divertendosi» | VIDEO

Attraverso gli sfavillanti colori che compongono l’albo illustrato Arya e il segreto della Grande Montagna, pubblicato da Saremo Alberi Editore, l’autrice veneziana Ale Key crea un mondo di fantasia nel quale ogni elemento naturale è dotato di volontà e personalità proprie. All’interno di un universo abitato da foreste incantate, venti gentili e montagne aggressive, si muove la piccola Arya, una vivace bambina di nove anni che intraprende un lungo viaggio per ristabilire l'equilibrio nel rapporto fra l’uomo e la natura.

«È un libro che si rivolge alla terza infanzia – racconta Ale Key –. La realizzazione di un albo illustrato è un processo impegnativo e complesso: la lavorazione di Arya, ad esempio, è durata circa otto mesi, durante i quali ho curato i testi, i disegni, i colori e l’impaginazione. È un mestiere in cui bisogna metterci molto cuore e tanta passione».

Diversi i temi affrontati e i messaggi veicolati attraverso una narrazione ciclica che si sviluppa lungo numerose suggestioni visive: dal rispetto dell’ambiente alla lotta ai pregiudizi, ponendo l’attenzione sull’importanza di sviluppare una personale coscienza critica e, allo stesso tempo, ribadendo il valore di una comunità che trova la propria forza nelle tante diversità che la compongono: «Con il mio lavoro vorrei trasmettere messaggi positivi abbinando le illustrazioni a un testo che sappia toccare temi profondi, in modo che i più piccoli possano imparare divertendosi».

Chi è Ale Key

Classe 1993, Alessandra Kerstulovich ha approfondito la propria passione per il disegno e l’illustrazione diplomandosi all’Accademia di Belle Arti di Venezia e studiando animazione presso BigRock Institute of Magic Technologies, la prima scuola di visual effect in Italia.

Vincitrice di diversi concorsi, attualmente lavora come illustratrice e visual developer a tempo pieno. Fa inoltre parte del team direttivo del Treviso Comic Book Festival.

Arya e il segreto della Grande Montagna è il suo primo albo illustrato. Il sequel è già in lavorazione.