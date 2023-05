L'associazione "Guerrieri Invisibili" e la lotta contro le malattie croniche invalidanti | VIDEO

L'associazione "Guerrieri Invisibili", fondata a gennaio 2022 nella città lagunare, punta a tenere alta l'attenzione sulle malattie invisibili che arrecano disabilità gravi tali da incidere sulla qualità della vita di chi ne soffre. L'obiettivo principale è infatti quello di sensibilizzare la comunità e le istituzioni sui gravi problemi che incontrano ogni giorno le persone affette da una o più patologie croniche invalidanti e invisibili, che dall'esterno non si vedono.

La fondatrice dell’associazione è Micol Rossi, trentenne veneziana già nota come "Angelo Guerriero del Carnevale di Venezia 2019": quell'anno, infatti, il suo volo dal campanile di San Marco fu dedicato alla sensibilizzazione sulle malattie croniche invalidanti come quella principale di cui lei stessa soffre, il Morbo di Crohn.

«Dal 2022 mi dedico completamente all'associazione – racconta –, ma nel tempo libero, quando sto bene, danzo e studio una delle mie grandi passioni, la recitazione». Nonostante la difficile convivenza con più di dieci patologie, Micol è totalmente con l'associazione da lei fondata che, essendo molto attiva sui social e nelle attività con le scuole, conta attualmente già numerosi soci.

Proprio oggi, venerdì 19 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle MICI (malattie infiammatorie croniche intestinali, Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa, due patologie che in Italia colpiscono circa 250.000 persone soprattutto nella fascia di età giovanile), i palazzi istituzionali del Comune di Venezia, Ca’ Farsetti-Ca' Loredan e Ca’ Collalto, saranno illuminati di viola. Un gesto simbolico per accendere un faro rispetto a queste malattie di cui c’è ancora poca consapevolezza. Molte di queste patologie, infatti, a tutt’oggi non sono ancora inserite nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e non hanno accesso alle cure previste dal SSN (Sistema Sanitario Nazionale), causando notevoli oneri economici e profondi disagi. Per quanto riguarda il lavoro, le normative vigenti spesso non vengono applicate a dovere ed è latitante il controllo da parte dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità visti i vari casi di mobbing, bullismo e umiliazioni, subiti dai lavoratori invalidi. "Guerrieri Invisibili" lotta quindi per i diritti di tutti i malati cronici d’Italia, per sensibilizzare e abbattere il muro dell’ignoranza e della discriminazione, chiedendo allo Stato le giuste tutele.

L'associazione inoltre collabora con ulteriori realtà territoriali e il prossimo 3 dicembre realizzerà un grande evento dal vivo in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Al contempo, inoltre, è in lavorazione un cortometraggio che racconterà la vita delle persone che sono affette da patologie croniche invalidanti: «Il nostro sogno è proiettarlo alla Mostra del Cinema di Venezia per puntare ulteriormente l'attenzione su questa importante tematica» conclude Micol.