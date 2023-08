Rinascere in sella alla bicicletta: la storia di Ugo Brischetta e del suo viaggio in Italia su due ruote | VIDEO

In sella alla sua "Phoenix", una bicicletta Trek rossa e nera, Ugo Brischetta è partito lo scorso 1° luglio da Piazza Armerina, un piccolo comune in provincia di Enna, per attraversare tutto il territorio italiano seguendo un itinerario che l'ha condotto nei paesaggi naturali e urbani del Belpaese. Questa mattina l'arrivo a Mestre

Il vento sul volto, il suono delle ruote che sfilano sull'asfalto, ma soprattutto l'accoglienza affettuosa delle persone: durante il suo viaggio lungo tutta l'Italia, Ugo Bruschetta ha ritrovato se stesso e la pace interiore.

In sella alla sua "Phoenix", una bicicletta Trek rossa e nera, Brischetta, siciliano classe 1991, è partito lo scorso 1° luglio da Piazza Armerina, un piccolo comune in provincia di Enna, per attraversare tutto il territorio italiano seguendo un itinerario che l'ha condotto nei borghi nostrani più suggestivi, oltrepassando i paesaggi naturali e urbani del Belpaese.

I suoi occhi sprigionano entusiasmo ed energia mentre racconta le esperienze che ha vissuto in quasi due mesi di percorso. La storia di Ugo, però, è costellata di tormenti, sofferenza e molti momenti difficili: a dargli la spinta decisiva a intraprendere questo lungo viaggio è stato infatti un periodo di malessere profondo che si è aggravato quando, a febbraio 2023, ha perso il proprio lavoro come interior designer a Perugia. «Pedalare e viaggiare in bicicletta è stata la mia cura – racconta emozionato –. Ho imparato tante cose della vita: non mi piaceva, prima. Ora, proprio grazie alla bici, ho capito che vale la pena viverla appieno, nonostante le difficoltà». Quella di Ugo è stata una rinascita: non a caso, ha deciso infatti di battezzare il suo veicolo a due ruote "Phoenix", come l'animale leggendario capace di risorgere dalle proprie ceneri.

Il giovane siciliano macina circa 70 chilometri al giorno, trovando spesso ospitalità dagli abitanti dei luoghi in cui si ferma. Questa mattina, giovedì 24 agosto, ad esempio, è arrivato a Mestre dopo essere stato a Treviso e trascorrerà la notte presso una famiglia di Salzano. Domani ripartirà per Padova e Chioggia. L'arrivo in Sicilia è previsto per fine settembre/inizio ottobre.

L'avventura di Ugo ha toccato profondamente l'anima di numerose persone, desiderose di incontrarlo e di conoscere la sua storia dopo aver letto di lui nei giornali e nei social network. «I ricordi più belli che mi porto dentro sono i sorrisi della gente e i disegni che alcuni bambini mi hanno regalato. Durante il mio viaggio ho anche avuto modo di entrare in contatto con uomini e donne che hanno vissuto le mie stesse difficoltà e sento di aver costruito con loro, e con tutti quelli che ho conosciuto, una sorta di rete. Tutto questo affetto è commovente» racconta mentre si prepara a ripartire. Il caschetto ben calzato sulla testa, lo sguardo già proteso verso l'orizzonte.