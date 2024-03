Yoko Yamada, la comica che sta conquistando l'Italia, è nata artisticamente a Venezia | VIDEO

Classe 1993, bresciana di nascita, veneziana di adozione e giapponese per metà: Yoko Yamada è il nuovo fenomeno della comicità che sta riempiendo i teatri di tutta Italia.

Finalista di Italia’s Got Talent nel 2023 e vincitrice nello stesso anno del Premio Satira di Forte dei Marmi come migliore stand-up comedian, con grande padronanza fisica e verbale del palcoscenico Yamada porta sempre in scena tutta la sua ironia, conquistando i pubblici più variegati. Lo scorso 7 marzo, ad esempio, è salita sul palco del Teatro del Parco di Mestre con il suo nuovo spettacolo Mary Poppins e i doni della morte, attualmente in tour in tutto il Paese.

Yoko Yamada non aveva mai pensato di fare la comica, poi nel 2018 si è trovata davanti a un microfono durante una serata di open mic e non è più scesa dal palco. Ha partecipato a “Stand up Comedy” e “Stand up Comedy Rehab” su Comedy Central. Nel 2023 ha accompagnato Alessandro Cattelan nella tournée teatrale “Salutava Sempre”, che l’ha vista aprire ogni serata dello spettacolo con un suo monologo.