Ulss 3: nel 2021 più interventi al seno per le donne che nell'era pre-Covid

Nel 2021 sono stati 1.001 i ricoveri di donne operate al seno dalla Breast Unit dell'Ulss 3 Serenissima: «E' uno dei segnali, uno degli indicatori - sottolinea il direttore generale Edgardo Contato - di un'attività che prosegue in modo continuo e anzi aumenta. In un epoca segnata dalle difficoltà logistiche e di personale, si è prestata una grande attenzione ad una diffusa patologia neoplastica femminile, a conferma della sensibilità e della disponibilità dei nostri chirurghi e della validità delle strategie organizzative adottate».

«Abbiamo appena chiuso una verifica - spiega il primario della Breast Unit, Guido Papaccio - dell’attività in periodo pandemico. Nel 2021 abbiamo eseguito una dozzina di interventi in più rispetto al 2019. Risulta evidente che le difficoltà e la contrazione del lavoro dovute ai vincoli imposti dalla pandemia sono state sono state superate ben presto e, dopo un 2020 in calo forzato, abbiamo ottenuto nel 2021, che pure è stato un anno segnato dal Covid, questa performance più che soddisfacente. Q uesti risultati sono ottenuti grazie al modello di équipe itinerante, che affronta quindi una casistica varia, e notevole per quantità».

Il lavoro della Breast Unit dell'Ulss 3 Serenissima non si limita ad una casistica di grande rilevanza: «Siamo riusciti a garantire il trattamento del tumore della mammella nel modo più completo - spiega il dottor Papaccio -, e per dirlo ci affidiamo ai risultati conseguiti rispetto ai criteri di qualità indicati dal Gruppo Italiano Screening Mammografico, il GISMa. In particolare vengono soddisfatte, con percentuale superiore all'80%, le indicazioni riguardanti l’esecuzione delle cosiddette mastectomie con conservazione di cute e capezzolo e della ricostruzione immediata; anche il numero delle complicanze, sempre presenti in questi interventi, si attesta positivamente sotto la soglia del 3,5%, quindi in un livello ottimale». Duecento delle 250 donne sottoposte a mastectomia, cioè all'asportazione di tutto il seno, sono state contemporaneamente sottoposte all'intervento ricostruttivo.