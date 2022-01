A Mestre due vie e una rotonda intitolate a Oriana Fallaci, Nilde Iotti e Guido Ruggieri

Due strade e una rotonda, tra via Gabriel Bella e Michelangelo Caravaggio, a Mestre, saranno intitolate rispettivamente alla giornalista Oriana Fallaci, alla presidente della Camera Nilde Iotti e all’astrofilo Guido Ruggieri. Le nuove vie si trovano nell'area a ridosso dello svincolo Castellana della tangenziale, dove è stato recentemente inaugurato l'Iperlando e dove a breve inizierà la costruzione di una sede del Centro di Medicina.

«Da quando sono assessore alla Toponomastica - spiega Paola Mar – ho voluto che nuove strade, nuove aree verdi, nuovi parchi e nuove rotonde, venissero intitolati a personalità che nella loro vita avessero reso onore al Paese e a Venezia dando una maggiore attenzione alle donne che, per troppi anni, non hanno trovato il giusto riconoscimento nella toponomastica delle nostre città». Un obiettivo che in questi quasi 7 anni ha portato all'intitolazione a donne di 24 toponimi sui 57 totali.

«Proprio continuando su questo percorso ho accolto favorevolmente la richiesta della consigliera comunale Maika Canton quando ha proposto all’amministrazione di intitolare una strada alla memoria di Oriana Fallaci, una giornalista e una scrittrice che è stata la prima donna italiana a essere inviata al fronte durante il secondo conflitto mondiale. Al tempo stesso ho personalmente proposto alla giunta di ricordare, intitolandole una strada, Nilde Iotti, prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato ovvero la presidenza della Camera dei deputati. Infine, su suggerimento del consigliere comunale Riccardo Brunello, ho proposto di intitolare una rotonda alla memoria Guido Ruggieri, uno tra i più grandi astrofili italiani nato a Faenza e mancato a Mestre, ricordato anche per essere stato un eccezionale divulgatore».