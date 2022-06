Tre rotatorie portano i nomi di Ilaria Alpi, Tina Anselmi e Tina Merlin

Tre rotatorie intitolate a Ilaria Alpi, Tina Anselmi e Tina Merlin a San Donà. La cerimonia la scorsa settimana ha fatto seguito al convegno "Toponomastica inclusiva: sulle vie della parità". Un momento di confronto cui hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale Francesco Rizzante, le tre assessore della giunta Cereser: la vicesindaca Silvia Lasfanti, l’assessore alla Cultura Chiara Polita e l’assessore ai Lavori pubblici energia e ambiente. Lorena Marin), Toni e Graziella Sirena (figlio e nuora di Tina Merlin) con Adriana Lotto presidente dell'associazione Anselmi, Emanuela e Raffaella Guizzon (nipoti di Tina Anselmi), il presidente dell'Anpi di Castelfranco Simone Marconato, lo storico Giacinto Cecchetto, Nadia Cario referente per il Veneto di Toponomastica femminile, e le associazioni coinvolte nel progetto.

«Un lungo lavoro ma tutti d’accordo nel voler individuare tre esempi di grande respiro», ha detto la presidente della Commissione Pari opportunità Anna Maria Bardellotto. «Contributo importante che San Donà dà, in maniera convinta e partecipata, verso l’affermazione della parità di genere», il commento del presidente del Consiglio Rizzante. Le tre rotatorie di Calvecchia, Calnuova e Via Unità d’Italia sono state rispettivamente dedicate a Ilaria Alpi, Tina Anselmi e Tina Merlin.

Il percorso che ha portato alla scelta dei nomi è stato un vero percorso di partecipazione, iniziato nel maggio 2019 su iniziativa della Commissione Pari Opportunità, con Francesca Vio, Roberta Moretto, Elena D'Argenio e Sandra Costa, e tutte le associazioni del territorio sandonatese che, a vario titolo, si occupano di parità di genere: Aiart, Andos, Gruppo lettura Incontro Anteas, Fidapa, Gruppo di lettura Vascello Letterario, Progetto Angelica, Se non ora quando?, Soroptimist. «Fin da subito ci siamo trovati d’accordo a uscire dalla dimensione locale per portare esempi di ampio respiro - afferma Bardellotto -. Per troppo tempo, in toponomastica, alle donne si è data solo la visibilità locale e di quella del ruolo di cura: sante, madonne e benefattrici. Dedicare luoghi e vie non è solo un tributo alla memoria collettiva ma vuole anche essere il segno di una maggior coscienza del valore delle donne in un percorso di parità che va a colmare i molti disequilibri ancora presenti nella vita quotidiana, dai libri di testo, al linguaggio, alle strade, alle piazze, ai monumenti. Ma che da oggi tre entrate su quattro delle direttrici stradali che portano alla nostra città, siano dedicate a queste tre donne accomunate dal coraggio e dalla ricerca della verità, può solo essere di buon auspicio per San Donà di Piave».

«Una giornata che rappresenta un contributo importante che la città di San Donà di Piave dà, in maniera convinta e partecipata, verso l’affermazione della parità di genere – ha spiegato Rizzante nel suo intervento – Questa cerimonia segna una nuova importante tappa di quel percorso di intitolazioni iniziato ormai nel 2014 con l’intitolazione del teatro e degli spazi culturali del centro città e che ha portato, da ultimo, alle intitolazioni, su proposta del Consiglio comunale, della Sala conferenze a David Sassoli e della Casa delle associazioni a Gino Strada, passando per l’intitolazione di una nuova via cittadina a Gianna Prata. La toponomastica consente da un lato di soddisfare la necessità di identificare i luoghi, distinguendoli dai semplici spazi; dall’altro di tenere viva la memoria di chi non c’è più ma ha lasciato una traccia indelebile nella storia di una comunità. Assegnare un nome a un luogo è infatti anche uno strumento fondamentale per preservare l’identità di una comunità».