Viabilità, migliorano i tratti stradali provinciali e comunali

Migliora la viabilità di tratti provinciali e comunali nella Città metropolitana di Venezia, con gli investimenti che hanno portato al completamento di un pacchetto di interventi, concordati con il Comune di Mirano, per mitigare la velocità e aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Rientrano nei lavori quelli realizzati in via Cavin di Sala a Mirano, tra la rotatoria con via Accopè Fratte e l’incrocio con via Chiesa, nel centro abitato, dov'è stata adeguata la segnaletica.

Un primo intervento, a giugno, ha riguardato la modifica della rotatoria di via Porara, via Vetrego e via Caltana, realizzata in modo sperimentale al fine di ridurne la pericolosità. «Le prime evidenze sono estremamente positive – afferma la vicesindaco Maria Giovanna Boldrin – e quindi ci interfacceremo con la Città Metropolitana per rendere strutturali le modifiche apportate».

Sono quasi terminati i lavori, iniziati a fine luglio, per la rotatoria sulla strada provinciale via Ballò. La nuova infrastruttura è stata realizzata con adattamenti dell'intersezione già esistente tra via Ballò e via Stazione per trasformarla in rotatoria senza consumo di ulteriore suolo. Il progetto, redatto dai tecnici della Città Metropolitana, è stato condiviso con quelli del Comune di Mirano con un lavoro di grande collaborazione. Quest'opera pubblica, attesa da tempo, sarà importante per moderare la velocità e ridurre gli incidenti.

L’attenzione per via Cavin di Sala riguarda anche gli attraversamenti pedonali del tratto comunale. Il Comune ha già completato i lavori di messa in sicurezza di quello all’incrocio con via Gramsci, che è stato spostato in una posizione più consona e di quello all’altezza di via Pertini e via del Carnio. Sono stati collocati degli elementi in centro strada che canalizzano il traffico ed evidenziano l’attraversamento a protezione di pedoni e ciclisti, impedendo la svolta a sinistra da via Pertini. Inoltre, l’attraversamento attualmente realizzato in via provvisoria davanti allo stadio comunale verrà reso definitivo per permettere l’accesso in sicurezza dalla pista ciclabile agli impianti sportivi. Avrà un’isola centrale, similmente a quello di via Pertini.

«Stiamo investendo molto nel programma comunale per aumentare la funzionalità e la sicurezza delle strade - commenta il sindaco Tiziano Baggio - È stata completata la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Varotara a Zianigo, che ha compreso l’eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza della pavimentazione. Con l’occasione sono stati installati degli indicatori tattili a terra per agevolare gli utenti ipovedenti. Infine, nei prossimi giorni partiranno i lavori di riqualificazione del percorso ciclopedonale in via Scortegara a Zianigo, con rifacimento della pavimentazione esistente e abbattimento delle barriere architettoniche».