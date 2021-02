Iniziativa del gruppo "Biblioteca del Futuro", uno dei progetti di "Isole in Rete Lido Pellestrina"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Li'invito della Biblioteca del Futuro di "Isole in Rete Lido Pellestrina" a tutti gli abitanti delle due isole. Gli elaborati dovranno essere inviati all'indirizzo mail retelidopellestrina@gmail.com entro il 31 marzo. LA BIBLIOTECA DEL FUTURO Invito a “PRIME PAGINE” Sicuramente – diciamo noi di Isole in Rete – le persone che vivono nello stesso ambiente hanno ricordi comuni. Li pensano esclusivi e si stupiscono, si rallegrano, si “riconoscono” quando scoprono che appartengono anche ad altri. Ecco, proprio di appartenenza si tratta. Ma non solo, non semplicemente ai luoghi. Cerchiamo l’appartenenza allo stesso modo di vedere le cose, alla scelta delle priorità. Certamente – diciamo noi – chi vive da sempre o è venuto a vivere sulle due strisce di sabbia che separano, poco, bellezza da bellezza, mare e laguna, possiede emozioni e vissuti condivisi, incrociati. Allora potremmo raccogliere questi ricordi, emozioni e vissuti per farne un racconto collettivo, ancora più autentico di quello storico: le persone vere sono capaci di riconoscere la grandezza delle cose piccole, quelle che non significano molto per chi non le ha sperimentate, ma che diventano epiche per chi le porta dentro da una vita. È un invito a mandarci la narrazione di un vostro momento a Lido o a Pellestrina: “era in classe con me…”; “andavo sempre…”; “quella volta che…”; “quando sono sceso dal vaporetto per la prima volta…”. Quello che vi torna in mente e nella forma che preferite. In prosa, in poesia, in immagine. Spedite a retelidopellestrina@gmail.com, entro il 31 marzo. I nostri pensieri avranno veste grafica e saranno pubblicati. Diventeranno le Prime Pagine del primo libro della Biblioteca".

