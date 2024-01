Io capitano: il film di Garrone presentato a Venezia correrà per l'Oscar

Tra i film in corsa per gli Oscar 2024 c'è anche Matteo Garrone con Io Capitano, presentato in antemprima alla 80. Mostra del Cinema di Venezia. Già candidato ufficiale dell'Italia a "Miglior film internazionale", è entrato nella cinquina finale delle nomination. Povere creature! di Yorgos Lanthimos e Maestro di Bradley Cooper, protagonisti al Lido quest'estate, si contendono numerose statuette, rispettivamente 12 e 7.

Come scrive Today.it, le nomination, scelte dai membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi, martedì 23 gennaio, al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. La cerimonia degli Oscar è fissata per il 10 marzo prossimo.

Il film di Garrone sull'odissea di due ragazzi migranti dal Senegal all'Italia dovrà vedersela con quattro temibili avversari: Perfect Days di Wim Wenders, La società della neve del regista spagnolo Juan Antonio García Bayona, The Teachers' Lounge (titolo originale Das Lehrerzimmer) del regista tedesco Ilker Çatak e La zona d'interesse del regista inglese Jonathan Glazer.

Io capitano di Garrone

L'ultima opera del regista romano è un romanzo di formazione che emoziona, è prima di tutto una storia epica, che prende avvio dal sogno giovanile, forse ingenuo, di un avvenire costellato di soddisfazioni, fama e fortuna ma che, inevitabilmente, si scontra con gli ostacoli di un mondo crudele. Come un Ulisse contemporaneo, Seydou affronta le difficoltà di un paesaggio, quello africano, colmo di bellezza ma irto di pericoli, scontrandosi con il sadismo, l'avidità e l'indifferenza altrui, arrivando infine a condurre una nave piena di passeggeri oltre le onde del Mar Mediterraneo.

La storia è stata ispirata dalla vicenda di un minorenne che era riuscito a portare in salvo centinaia di persone su un’imbarcazione partita dalla Libia. L'aderenza alla realtà è infatti una caratteristica dei film di Garrone, che tuttavia non snobba l'inserimento di elementi magici utili a immergere lo spettatore negli stati d'animo dei protagonisti.