Teatro, musica e cinema invadono gli spazi cittadini con eventi gratuiti all'aperto

Torna l'appuntamento estivo con "Io sono teatro...tra la gente", la kermesse di spettacoli di cinema, musica e teatro che escono dai loro classici luoghi di fruizione per entrare nel vivo degli spazi urbani. L'edizione 2020 del progetto, infatti, propone al pubblico veneziano una serie di 11 spettacoli che invaderanno parchi pubblici, arene, giardini, piazze e campi di Venezia, Mestre, Pellestrina, Malamocco ecc. per offrire delle serate di divertimento, leggerezza e opportunità di ritorno alla socialità. Il programma degli eventi è stato presentato questa mattina al centro culturale Candiani di Mestre alla presenza dell'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, la presidente della commissione cultura del comune Giorgia Pea, la vicedirettrice di ArteVen Patrizia Boscolo e il dirigente settore cultura Michele Casarin.

«Rilanciamo questa iniziativa per creare occasioni di uscita e di godimento della cultura in tutte le sue sfaccettature - commenta l'assessore Simone Venturini - Crediamo che questo cartellone di iniziative abbia una funzione importante non solo di intrattenimento ma anche teapeutica per la città per ritrovare quella vicinanza tra le persone e rientrare in una dimensione di normalità, riprendere i rapporti sociali ma anche dare nuova vita a luoghi abbandonati».

Gli spettacoli avranno luogo dal 27 luglio fino al 10 settmebre e spazieranno tra concerti musicali, rappresentazioni teatrali, film sotto le telle e molto altro ancora. La partecipazione è gratuita e sottostante alle norme di sicurezza per il contenimento della diffusione del coronavirus. Basta, infatti, arrivare agli appuntamenti con un po' di anticipo e muniti di mascherina, prendere il proprio posto e godere di arte, musica e intrattenimento nei luoghi all'aperto scelti come background dei singoli eventi. La capienza sarà limitata a un massimo di 100/200 persone per spettacolo a seconda degli spazi di piazze, parchi, giardini e campi che regaleranno allo spettatore la possibilità di godere della cultura in una location nuova e rinnovata.

Fuori Musica

A Mestre la musica jazz regalerà emozioni al pubblico con quattro appuntamenti firmati Veneto Jazz che rientrano nella rassegna promossa dal settore cultura del comune di Venezia. Si tratta di appuntamenti inediti che avranno come protagonista un ibrido tra musica etnica e classico Jazz per avvicinare i gusti più raffinati e quelli di chi, invece, vuole divertirsi con serate all'insegna della leggerezza. Si inizia a fine luglio fino a settembre con un gran finale realizzato da uno spettacolo di teatro-canzone.

Il programma completo degli eventi

