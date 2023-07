La residenza per anziani Francescon di Portogruaro accreditata con punteggio massimo

La residenza per anziani “Giuseppe Francescon” di Portogruaro ha ricevuto l'accreditamento dalla Regione Veneto con il punteggio più alto: cento su cento. Ecco perché.

Dopo la valutazione nei mesi scorsi da parte di un team multidisciplinare è arrivata di recente la notifica del massimo risultato sul fronte dei requisiti richiesti. Tra questi la formazione del personale, la soddisfazione dell'utente e il coordinamento con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

Con un punteggio di cento centesimi, quindi il massimo, la residenza per anziani “Giuseppe Francescon” di Portogruaro ha ricevuto una sorta di “certificazione” che attesta la qualità degli ambienti, dell’organizzazione e delle competenze nell’ambito dell'assistenza e della cura delle persone anziane non autosufficienti.

Nei mesi scorsi un team qualificato di Azienda Zero ha effettuato un'ispezione per verificare gli standard dell'ente, relazionando sull'operato complessivo della residenza e assegnando, al termine degli accertamenti, il voto finale. La documentazione è stata quindi fornita alla Regione, che ne ha comunicato l'esito in un'apposita deliberazione recentemente pubblicata nel Bur.

«Questo riconoscimento è motivo di orgoglio per tutti noi - commenta la presidente Caterina Pinelli - È un grande risultato che riconosce il lavoro, la passione e la professionalità di tutti coloro che operano alla Francescon e che attesta la qualità dei servizi di accoglienza e centro diurno che vengono garantiti a tutti i 140 anziani. È un risultato che ci impegna a continuare, nel quotidiano, a porre al centro di tutta l’azione amministrativa e organizzativa la persona anziana e il suo benessere».

I requisiti che sono stati valutati per il rilascio dell’accreditamento sono molteplici. Si va dalla verifica della dotazione di personale ai titoli di studio posseduti, dalla presenza di adeguati spazi, all’arredo degli stessi, dalla valutazione della formazione del personale alle modalità di relazione con i familiari, comprendendo aspetti più strategici quali la definizione di obiettivi e strategie gestionali. Fra gli elementi che hanno pesato nella valutazione anche l'integrazione con gli altri servizi sociali e socio-sanitari del territorio, nonché l’efficace progettazione dell’assistenza individualizzata all’anziano, costruita sulla base delle condizioni dell'utente, dei risultati che si vogliono ottenere, e della capacità di risposta dell'ente in termini organizzativi interni.