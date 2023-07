Alla Francescon di Portogruaro al via la riqualificazione del San Gottardo

Nel progetto la riqualificazione dello storico Padiglione San Gottardo, ma anche la costruzione di nuovi alloggi e la creazione della Stazione di Posta. La presidente Pinelli: “Questi interventi sono un orgoglio per tutta la città. Auspichiamo di individuare al più presto la ditta”. Lavori alla Residenza Francescon per oltre due milioni di euro, al via l'iter che porterà alla riqualificazione dell'intero padiglione San Gottardo, alla creazione di dieci nuovi alloggi e all’attivazione di un centro servizi dedicato alla povertà. Il consiglio di amministrazione (cda) della casa di riposo ha infatti firmato, nell'ultima seduta, le convenzioni con i Comuni di San Donà di Piave e Jesolo, ossia le amministrazioni comunali referenti dei progetti Pnrr dedicati agli anziani e alle povertà sul territorio del Veneto Orientale.

Il documento sancisce la partenza del percorso che consentirà di realizzare gli importanti lavori finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con fondi Pnrr. La fase progettuale è quasi conclusa, il prossimo step, dopo l’ottenimento del via libera della Sovrintendenza, sarà la gara d'appalto e l'assegnazione dei lavori, che saranno realizzati nell'arco di un anno e mezzo dall'individuazione della ditta.

La somma destinata all'Ipab è di due milioni e 155 mila euro, che servirà a riqualificare, come detto, l'intero padiglione San Gottardo, edificio storico di tre piani da 1.450 metri quadri caratterizzato da un vincolo monumentale per la storicità e l'importanza architettonica. Nasceranno anche sette alloggi per anziani non autosufficienti, e tre destinati ai nuclei familiari del territorio in difficoltà abitativa. Il progetto prevede infine la realizzazione di una “Stazione di Posta”: un centro servizi per situazioni di grande povertà. Verrà creato uno spazio lavanderia, un servizio notturno e uno per la distribuzione di capi e alimenti.

«Il progetto di livello definitivo è pronto - spiega Caterina Pinelli, presidente dell'Ipab - siamo in attesa del parere della Sovrintendenza ai beni culturali e storici, che ci auguriamo possa arrivare il prima possibile al fine di procedere poi con il bando di gara e il relativo contratto. Con orgoglio possiamo dire che stiamo parlando di un’opera che riqualificherà la nostra struttura ma anche una zona importante del centro storico della città. Un nuovo padiglione San Gottardo vuol dire consegnare a Portogruaro e ai suoi cittadini un immobile dall'alto valore storico e simbolico. Al contempo -continua Pinelli - non possiamo nascondere la nostra preoccupazione sul fronte della partecipazione alla gara di appalto e all'individuazione dell'impresa che poi realizzerà i lavori vista la difficoltà che sussiste in tal senso. Per gli interventi relativi al nuovo centro diurno, su ventinove ditte invitate in due distinte procedure, solo due hanno recentemente presentato l’offerta e una si è aggiudicata i lavori, che partiranno a ottobre».

Il nuovo centro diurno ospiterà, al padiglione Santo Stefano, sedici anziani non autosufficienti. Nel progetto, il cui costo è di circa 800 mila euro, c'è il collegamento coperto con il padiglione “Al Parco”, un giardino con percorsi sensoriali e l'adeguamento complessivo del sistema antincendio.