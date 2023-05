Irene Dal Ben vince il concorso Aibes per le scuole alberghiere della Jesolo Cocktail Experience

È Irene Dal Ben dell'istituto superiore Jacopo da Montagnana (Padova) la vincitrice della prima edizione del Concorso Regionale Aibes 2023 riservato alle scuole alberghiere e inserito in Jesolo Cocktail Experience, la manifestazione rivolta al mondo dei bartender. Il concorso, a tema libero, dedicato al settore del bartending, ha visto scendere in campo gli studenti di cinque scuole alberghiere del Veneto e ha permesso alla giovane padovana e aspirante batender, Irene Dal Ben, trionfare e aggiudicarsi il titolo di vincitrice del concorso dell'Associazione Italiana Barman 2023 grazie al voto, a seguito di una degustazione di cocktail e analisi della sua struttura, di una giuria presieduta da due consiglieri nazionali dell’Aibes, con la presenza anche di Roberto Pellegrini, fiduciario Aibes per Veneto e Trentino Alto Adigee. La vincitrice ha anche guadagnato l’accesso alla finale nazionale del concorso indetto da Aibes.

Al secondo posto Nicolas Bellini, delle scuole professionali Dieffe (con sede a Padova, Lonigo, Spinea e Valdobbiadene) e Valentina Borin dell’istituto professionale alberghiero Elena Cornaro di Jesolo.

“E’ stata una bellissima giornata che ha messo a confronto ragazzi di varie scuole, permettendo loro di vivere un momento che è stato comunque di crescita - ha commentato Roberto Pellegrini -. Ho visto fare cose meravigliose ai ragazzi (anche con il metodo del riciclo, tema oggi molto d’attualità) e, non a caso, il commento di tutti è stato di un livello medio-alto nella loro preparazione. Vorrei ricordare che quasi tutte le scuole hanno un docente Aibes o fanno un corso Aibes di venti ore di miscelazione. Sono molto soddisfatto del clima che si è creato, dello spirito di partecipazione, della serietà e professionalità dei ragazzi e del risultato che hanno saputo esprimere”.

Alla giornata Aibes erano presenti il presidente e il vice presidente nazionali, Angelo Donnaiola e Samuele Ambrosi.

“Jesolo Cocktail Experience” è un evento organizzato dal Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, Edimarca con Next Italia, con il patrocinio di Comune e Aibes (associazione italiana barmen e sostenitori) e la collaborazione di Aja e Confcommercio San Donà-Jesolo.