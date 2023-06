La veneziana Irma Lattari spegne 100 candeline

Mattinata di festa, questa mattina, al Centro diurno Zitelle, per celebrare i cento anni di una delle sue ospiti: Irma Lattari. Presenti al taglio della torta, oltre al personale del Centro diurno, anche il direttore generale dell’Ipav, Francesco Pivotti, e la consigliera Federica Zago, insieme all’assessore comunale Laura Besio.

Veneziana, classe 1923, Irma, dopo essersi diplomata all’Istituto Magistrale “Niccolò Tommaseo”, ha sempre lavorato all’ufficio telegrafo delle Poste Centrali di Venezia, dove ha conosciuto anche il futuro marito. Donna di grande tempra e determinazione, per gran parte della sua vita ha amato, nel tempo libero, disegnare e realizzare abiti, che tutt’ora conserva con cura e che spesso ama indossare. Irma, da quattro anni, frequenta il Centro diurno Zitelle: vivendo alla Giudecca, per arrivarci, deve salire e scendere, ogni giorno, una novantina di scalini che percorre ancora in quasi completa autonomia. È sempre aggiornata sui più importanti argomenti mondiali e sui fatti di cronaca, e afferma con orgoglio di non sentire per nulla il peso dell’età e di avere ancora una gran voglia di vita e tanta energia.