Certosa: «Patrimonio di tutti». In centocinquanta collegati per il futuro dell'isola

Centocinquanta persone collegate, l'accesso impossibile alla videoconferenza di giovedì sera, in cui il gruppo consiliare Terra e Acqua ha discusso pubblicamente del futuro dell'isola della Certosa e delle due interrogazioni depositate per conoscere lo stato di avanzamento del parco, originariamente approvato, che ai gruppi firmatari non sembra in linea con quanto oggi si vede sulla splendida isola a poche centinaia di metri da San Pietro di Castello (e a due chilometri da San Marco).

La variante

«Osservata speciale è la variante del 2019 autorizzata dal Comune con una delibera di giunta del 2018 e di cui, solo fino a pochi giorni fa, fuori dagli uffici comunali, nessuno sapeva nulla - si legge sulla pagina Facebook del gruppo - Ciò che emerge da un accesso agli atti effettuato dal consigliere di Terra e Acqua Marco Gasparinetti solleva qualche dubbio sul piano di “valorizzazione” dell’isola. Il Demanio ha dato la Certosa in concessione al Comune di Venezia che, a sua volta, ha individuato nella società Vento di Venezia il partner privato per realizzare le bonifiche e il progetto di recupero a parco urbano. Ora, carte alla mano, tra gli interventi di riqualificazione dell’isola compaiono grosse novità: dalla piscina galleggiante alla spiaggia attrezzata, dalle nuove dépendance vista laguna al chiosco gourmet, dall’ampliamento dell’albergo all’orto con le vigne». Il gruppo si è recato sull'isola dove ha girato un video, «per verificare lo stato di avanzamento lavori e le aree interessate dai nuovi progetti».

La fruibilità

Ieri decine di interventi si sono soffermati sulla bellezza e l'integrità di quei terreni, sottolineando la volontà di molti, militanti anche in altri Comitati e gruppi a difesa dell'ambiente e del territorio, di bonificare e rigenerare lasciando inalterato il patrimonio e a disposizione di tutti. Di questo si è parlato anche in riferimento alla sosta delle barche private sui pontili che potrebbe diventare a tempo e a pagamento, come le strisce blu, probabilmente nel tentativo di regolare i flussi dei visitatori sull'isola, salvo creare delle strutture turistiche che di fatto andrebbero a rendere "esclusiva" la fruibilità di questi luoghi incantevoli.

Le aree verdi

La seconda interrogazione è stata presentata dalla consigliera Sara Visman (5 Stelle) è stata sottoscritta anche dai consiglieri Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme!), Marco Gasparinetti (Terra e Acqua), Gianfranco Bettin (Verde Progressista). «Era il 2009 quando si parlò di parco urbano - è intervenuta Visman - La filosofia degli interventi era chiara, e riguardava la realizzazione dell'area verde per funzione ricreativa, ambientale e culturale. Dell'area giochi non abbiamo contezza al momento, e sul parco urbano dev'essere garantita l'accessibilità con mezzi privati o pubblici, in collaborazione con l'amministratore unico Vento di Venezia. Va specificata la gestione degli ormeggi con prenotazione specifica e tariffario (sono una cinquantina ora). Spero in una commissione al più presto in cui si possa chiarire come l''amministrazione intenda garantire il parco urbano e l'area giochi e con quali tempi. Si tratta - ha concluso Visman - di soldi nostri e in origine il progetto prevedeva che il parco fosse un allargamento della città».

L'interrogazione

«Caratteristiche principali del parco urbano sono, ad esempio, l'individuazione di: aree gioco comprese strutture ludico-sportive, anche per i ragazzi portatori di handicap fisici e mentali e strutture ludico-sportive per adulti e anziani, aree sport, aree sosta, percorsi pedonali e superfici pavimentate da risultare facilmente accessibili anche da passeggini e carrozzelle per disabili come anche il fornire strumenti per la didattica e la formazione civica - si legge nel testo della seconda interrogazione -. L'isola della Certosa, (bene demaniale vincolato con decreto ministeriale del 1.12.1961) è una delle più estese della laguna di Venezia: ha una superficie di circa 24 ettari. Il Comune è attualmente titolare di una concessione della durata di 99 anni e nel 2010 ha dichiarato l'interesse pubblico individuando la società Vento di Venezia al fine di realizzare e gestire il parco con attività economiche in grado di sostenerne i costi. Considerato che dall'amministratore della società si evince che l'intenzione è quella di regolamentare tutti gli ormeggi (anche quelli oggi liberi) attraverso prenotazione con specifica applicazione, e che tutti i lavori, finanziati in larga parte da fondi pubblici, sono stati effettuati in condizioni di deroga ai piani vigenti, con l'interrogazione si chiede un aggiornamento sugli interventi, ad esempio l'area giochi attrezzata, e di chiarire in Commissione se le dichiarazioni di Vento di Venezia di puntare alla programmazione dell'uso di ormeggi a tempo e con tariffario non rappresentino un ostacolo alla libera fruizione del parco» (in basso cerchiate le casette sugli alberi che la Soprintendenza ha bocciato).