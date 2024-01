Abbandono abusivo di rifiuti, arrivano gli ispettori ambientali

Due ispettori ambientali operativi a Musile di Piave per accertare violazioni, errati conferimenti e identificare i trasgressori. È una delle prime novità entrate a regime nel 2024 grazie a un accordo siglato tra l'amministrazione comunale e Veritas. Le due risorse, a tutti gli effetti pubblici ufficiali e dotate di tesserino di riconoscimento, sono già operative su tutto il territorio, a giorni e orari sempre diversi, al fine di contrastare, il più possibile, il fenomeno dell'abbandono abusivo di rifiuti.

I trasgressori spesso non sono del posto

«La nostra attenzione sul tema rimane sempre alta - spiega il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna - considerati gli episodi che ogni anno riscontriamo nel nostro comune. Sono situazioni intollerabili, che devono essere perseguite con tutte le misure possibili, sia di prevenzione che sanzionatorie. I trasgressori talvolta sono persone non del posto. Oltre alle numerose telecamere sul territorio e all'operato della polizia locale abbiamo deciso di introdurre questo nuovo servizio per dare una risposta ancor più decisa contro i trasgressori».

Controlli quindicinali

Il nuovo servizio di ispezione della coppia di ispettori ambientali si articola in controlli quindicinali (non programmati precedentemente). Comprende le attività di accertamento ma anche sopralluoghi, ispezioni, gestione delle segnalazioni e delle iscrizioni alla Tari dei trasgressori. «Il nostro territorio - dice l'assessore all'ambiente, Marilisa Coppo - è vittima purtroppo di abbandoni di rifiuti di qualsiasi tipo, che poi pesano sui nostri portafogli dato l'alto costo di smaltimento di alcuni prodotti. Questo servizio è pensato per dare ai nostri cittadini una risposta concreta».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday