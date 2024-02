Israele, arriva la risposta della Biennale: «Non consideriamo petizioni»

Alla fine, la fondazione La Biennale di Venezia, con una nota ufficiale, è intervenuta nel dibattito generatosi in particolare dopo il lancio della petizione del collettivo "Art Not Genocide Alliance", che chiedeva l'esclusione del padiglione nazionale di Israele in risposta alle politiche del governo israeliano a Gaza.

«In merito alla partecipazione all’Esposizione internazionale d’arte di Paesi presenti nei padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e in città, La Biennale di Venezia precisa che tutti i Paesi riconosciuti dalla Repubblica Italiana possono in totale autonomia richiedere di partecipare ufficialmente - recita il comunicato, diffuso nel pomeriggio del 28 febbraio - La Biennale, di conseguenza, non può prendere in considerazione alcuna petizione o richiesta di escludere la presenza di Israele o Iran dalla prossima 60. Esposizione Internazionale d’Arte (20 aprile – 24 novembre 2024)».

La Biennale ricorda anche che «la chiusura del padiglione della Russia alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte 2022 - citato nella petizione che sta facendo rumore in queste ore - è stata decisa dal commissario e dal curatore nominati dal Ministro della Cultura della Federazione Russa, che ha comunicato che non parteciperà alla prossima 60. Esposizione Internazionale d’Arte».

Aggiungono poi, dalla fondazione, che «con riferimento a citate esclusioni di domande di ammissione a evento collaterale della 60. Esposizione, si precisa che su 72 progetti eleggibili, due vedevano la partecipazione di artisti palestinesi, uno dei quali è stato inserito fra i 30 eventi collaterali approvati dal curatore Adriano Pedrosa, in totale autonomia e a suo insindacabile giudizio artistico. Ci sono anche artisti palestinesi nella 60. Esposizione internazionale a cura di Adriano Pedrosa, come risulta dalla lista dei partecipanti diffusa dalla Biennale il 31 gennaio 2024».

La petizione di Anga, che ormai ha superato le 18 mila firme, non fa però riferimento all'esclusione di artisti palestinesi dalla Biennale 2024. Il comunicato di Biennale sceglie invece di non menzionare le prese di posizione, forti, della dirigenza dell'istituzione contro il governo russo datate marzo 2022 e citate nella petizione.

Biennale aveva fatto sapere che non avrebbe commentato la petizione, che era stata invece attaccata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La grande diffusione del testo però ha evidentemente spinto la dirigenza a rilasciare un commento ufficiale.