Europei, maxi schermo in centro a Mestre per la semifinale Italia Spagna

Ci giochiamo la finale. Domani, martedì 6 luglio, la nazionale di calcio italiana guidata da Roberto Mancini affronterà nelle semifinali del campionato europeo la Spagna di Luis Enrique. Anche a Mestre sarà possibile guardare la partita sul maxi schermo installato nella Corte M9, in collaborazione tra Corte dei Matti e HiVe-M9. Si potrà accedere sia da via Poerio sia da via Brenta Vecchia.

Maxi schermo a Mestre per Italia Spagna

Nel 2000 gli azzurri si imposero sull'Olanda e fu finale contro la Francia, nel 2012, invece, la vittoria contro la Germania ci consegnò la finale proprio contro le "furie rosse" che affronteremo domani. In entrambe le circostanze dovemmo accontentarci della medaglia d'argento. Facendo gli scongiuri del caso, se sarà finale, affronteremo a Wembley la vincente dell'altra semifinale tra Inghilterra e Danimarca.

Di seguito il calendario delle proiezioni