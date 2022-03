Smart bike route, una app per pedalare lungo il Passante di Mestre

Una piattaforma con una mappa interattiva degli Itinerari verdi da percorrere a piedi o in bicicletta lungo l'autostrada. È l'idea di Concessioni autostradali venete (Cav), che ha proposto agli studenti di H-Farm College di progettare una "smart bike route", una rete intelligente e tecnologica di percorsi ciclopedonali - sia nuovi, sia già esistenti - attraverso le zone di mitigazione ambientale del Passante di Mestre. L’aspetto innovativo riguarda il lato digitale: una app guiderà l’utente nella pianificazione e gestione del suo viaggio, alla scoperta dei territori attraversati e dei servizi disponibili.

Per svilupparla, Cav ha lanciato un contest tra gli studenti del campus di H-Farm di Roncade (Treviso). Ai partecipanti è richiesto di creare una piattaforma con tutti i contenuti di interesse: i percorsi ciclopedonali lungo il Passante, infatti, saranno attrezzati con aree di sosta, punti ristoro, pannelli di informazione, stazioni di ricarica per bici elettriche e altro ancora. La app dovrà dare all’utente non solo l’opportunità di pianificare il viaggio, ma anche di conoscerne lo stato del percorso in un determinato giorno e orario; o ancora, comunicare gli spostamenti ad altri utenti, così da condividere l’esperienza.

Sono 33 gli studenti, raggruppati in 10 team, che hanno deciso di partecipare al concorso. In palio ci saranno una bici elettrica per ogni componente del team vincitore, oltre al loro coinvolgimento in progetti futuri legati al trattamento e alla gestione dei dati aziendali. Per l'amministratore di Cav, Ugo Dibennardo, il progetto permetterà di avere da un lato «il monitoraggio costante, attraverso le tecnologie più avanzate, della rete autostradale in gestione, e dall’altro l’implementazione dei sistemi C-Its (cooperative intelligent transport systems) che permetteranno il “dialogo” veicolo-infrastruttura, infrastruttura-veicolo, veicolo-veicolo, attraverso l’utilizzo della tecnologica 5G lungo la tratta».

«È un’iniziativa - aggiunge la presidente della società Luisa Serato - che segna il passo sulla strada della tutela del territorio, attraverso il monitoraggio dei parametri ambientali e la realizzazione di interventi specifici: la creazione di un percorso ciclopedonale all’interno del corridoio verde lungo il Passante di Mestre risponde a principi di fruibilità delle opere di mitigazione e compensazione, destinate non solo ad essere infrastrutture green con funzione ambientale, ma anche a disposizione del territorio e dei cittadini».