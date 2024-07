Iuav, parla il rettore: «Doveroso collaborare con le Nazioni Unite su Gaza»

Benno Albrecht, rettore dell'università Iuav, ha annunciato ormai da mesi la partecipazione dell'ateneo al progetto di ricostruzione di Gaza voluto dalle Nazioni Unite (Undp, United Nations Development Programme). Nelle ultime settimane ha dovuto affrontare una “occupazione” (o meglio presidio permanente, in quanto le attività non sono mai state interrotte) nella sede centrale dei Tolentini, e, dopo aver criticato duramente l’autoproclamata assemblea degli studenti, anche la lettera di 30 docenti che hanno posto domande e critiche sul progetto. A VeneziaToday, contattato, racconta e dettaglia le sue ragioni.

Rettore, partiamo dalla lettera di 30 docenti critici riguardo il progetto di ricostruzione di Gaza, li ascolterà?

Siamo aperti al dialogo e disponibili con chiunque voglia dare una mano a migliorare il progetto, lo abbiamo sempre ribadito. Serve però, in particolare in un momento così delicato, costruire condizioni e modi di un dialogo rispettoso delle diverse posizioni. L’Università interpreta un ruolo istituzionale ed è tenuta ad avere equilibrio e rispondere delle proprie idee. Ognuno certo può sostenere i suoi punti di vista ma non pretendere di imporli o farli assumere come propri all’Istituzione.

Ma come è nato questo progetto?

L’avvio del percorso per una progettualità per Gaza che ha visto coinvolto Iuav è molto chiaro: le Nazioni Unite si sono rivolte a Iuav per avviare un percorso volto a costruire condizioni che permettano di sviluppare una ricostruzione positiva nell’interesse primario del popolo palestinese.

E chi mette in discussione l’esistenza stessa del progetto? L’opportunità di pianificare una ricostruzione di Gaza in questo momento?

Iuav agisce su espressa richiesta di Undp, United Nations Development Programme, l’organismo di sviluppo dell’ONU, collaborando con il Papp, Programme of Assistance to the Palestinian People, che dal 1978 si occupa dello sviluppo sociale ed economico della Palestina. Stiamo cercando di aiutare a predisporre un percorso che individui le strategie di base per la ricostruzione. Penso sia un atto di responsabilità, credo sia doveroso e necessario lavorare con le Nazioni Unite perché sono l’unica speranza di pace che abbiamo.

Collaborerete anche con le università palestinesi, quelle localizzate in Cisgiordania e a Gerusalemme

Certamente, non essendo possibile purtroppo farlo con le università di Gaza, oggi distrutte. La scelta delle Università coinvolte sarà in ogni caso di Undp, che è presente e attiva in loco a Gerusalemme, Ramallah e Gaza con 200 dipendenti, il 96% palestinesi. Abbiamo avviato una serie di attività di studio e a breve andremo in Palestina per discutere con gli interlocutori locali, fra cui anche docenti delle università di Gaza. Il ruolo fondamentale di guida è delle Nazioni Unite, che si stanno muovendo nella volontà di avviare un percorso verso un accordo di pace.

Vi hanno scelto per le vostre idee?

Abbiamo iniziato un percorso un decennio fa, facendo ricerca sulla ricostruzione delle “città sotto pressione”, Cities under pressure, che nel 2023 abbiamo raccolto in un libro. Il nostro lavoro contiene una critica fortissima al sistema di ricostruzione delle città derivante dalla seconda guerra mondiale, che presupponeva l’esistenza di un’autorità statale forte, grandi imprese che si occupassero di tutto. Questo modello non funziona più come ha dimostrato la ricostruzione di Beirut o dell’Iraq. Noi abbiamo teorizzato una ricostruzione dal basso, che permette di coinvolgere le imprese e la popolazione locale. Una ricostruzione in loco, non spostando popolazioni: così si favorisce il community design. Abbiamo portato queste idee alle Nazioni Unite e sono piaciute come modello analitico e strategico da cui fare partire un’azione locale. E poi mi lasci aggiungere...

Aggiunga pure

La ricostruzione può essere anche un volano di innovazione tecnologica, può avere un effetto redistributivo. Si tratta di un modello progettuale che, fatte le debite differenze, è stato praticato in condizioni d'emergenza, in questo caso ambientale, ad esempio nel caso del Vajont.

A Gaza la guerra e la distruzione però sono ancora in corso. Non ci sono dei rischi diversi in questo caso?

Senza dubbio ci sono dei rischi in più. Però bisogna capire che è necessario essere pronti: appena la pace si stabilizzerà, Gaza sarà il baricentro di un picco di attenzione mediatica, che poi tenderà a scemare, anche per quanto riguarda le possibili donazioni, gli aiuti di qualsiasi tipo, che sono una necessità obbligata. Ma c’è anche una fase di early recovery (ripresa immediata ndr) e questa è un’urgenza attuale: il rischio è che il temporaneo, i campi di tende, come accaduto in passato diventi permanente.

Le Nazioni Unite ed anche noi pensiamo che predisporre le condizioni per essere pronti all’intervento immediato nei primi momenti di stabilizzazione sia fondamentale e doveroso per un percorso verso una buona ricostruzione. In caso contrario il rischio è che passi troppo tempo prima che si avviino percorsi positivi per la popolazione palestinese.

Però adesso Gaza è sotto occupazione israeliana

Ma a guerra finita ci sarà con tutta probabilità una amministrazione di tipo internazionale, che passerà la mano a un’autorità palestinese in tempi e modi da stabilire. Siamo convinti, in linea con quanto espresso dallo Stato italiano, la prospettiva sia quella di due popoli e due stati.

Un piano che finora però è fallito, non le appare lontanissimo?

In realtà da tempo non se ne parlava. Io credo che sia l’unico scenario possibile, gli altri non sono plausibili. Le Nazioni Unite hanno un incarico chiaro per costruire un accordo di pace, dove un piano di ricostruzione può sicuramente favorire il processo. La ricostruzione giusta è uno dei presupposti fondamentali perché esista un’ipotesi di pace. E non può attendere il completamento del percorso politico, deve essere avviata prima per dare risposte a chi ha perso tutto.

Lei pensa quindi che il progetto possa iniziare subito, senza attendere una stabilizzazione definitiva?

Oggi Gaza non è accessibile ma appena lo sarà, anche in parte, alcuni aspetti di questo progetto potranno iniziare subito. Il piano di pace include la ricostruzione e forse, un piano di pace può iniziare proprio dalla ricostruzione.

Gli studenti però la accusano di non accettare il confronto aperto

Io con i rappresentanti degli studenti mi confronto quotidianamente, da sempre. Il confronto può avvenire però solo nel rispetto delle reciproche posizioni e dei ruoli. Alcuni studenti hanno sostenuto in modo libero e pubblico le loro posizioni. Ma noi come Università dobbiamo far collimare il pensiero e il sentimento di un’intera comunità con l’auspicio della pace, in accordo con la posizione dello Stato italiano. La difficoltà del confronto ha a che fare con la volontà di imporre temi e posizioni. L’università non lo ha mai fatto.

Per quanto riguarda l'assemblea studentesca che “vive” ai Tolentini?

In questo caso esiste in verità anche il problema di chi non sempre tiene conto delle regole e delle condizioni necessarie di rispetto e sicurezza. Questa non è una questione personale bensì istituzionale, perché è l’Università che alla fine deve rispondere anche in termini economici e di garanzia verso tutti.

E le critiche sul progetto, di studenti ma anche di docenti?

Se ci fossero critiche circostanziate e proposte operative, sarebbero utili indicazioni di lavoro, ma non ne vedo. Mettere in discussione interamente il percorso avviato da Iuav con le Nazioni Unite non mi sembra invece in alcuna maniera costruttivo. Solo una presa di posizione a priori.