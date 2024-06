Iuav ricostruisce Gaza, gli studenti pro Palestina tornano ai Tolentini: «Assenza di confronto»

La scelta di Iuav di annunciare alla stampa l'avvenuto accordo con l'United Nations Development Programme (UNDP) per la regione araba, accompagnandola con una conferenza istituzionale, ha finito per rinfocolare e non poco le proteste studentesche. Nell'Ateneo sembravano infatti essersi acquietate quando, alla fine di maggio, gli studenti in "assemblea permanente" (rifiutano il termine di "occupazione", dato che tutte le attività dell'Università sono libere di proseguire liberamente) avevano lasciato la sede centrale ai Tolentini. Ieri pomeriggio ci sono tornati, e non hanno intenzione di andarsene presto.

Al centro della protesta, non tanto il contenuto dell'accordo - noto dalla fine di marzo agli studenti, e da allora contestato - ma il fatto che non sia stato garantito il confronto promesso intorno a quell'accordo, che avrebbe dovuto portare a una ridiscussione dello stesso con la componente studentesca. In particolare, mercoledì 19 giugno, nel chiostro dei Tolentini, si è tenuta un’assemblea pubblica concordata con il Rettore, di cui, spiegano gli studenti, non è arrivata nessuna comunicazione o invito a

partecipare, nonostante la governance si fosse impegnata in Senato Accademico a favorire “la partecipazione di tutta la comunità Iuav” a tali eventi assembleari. All'assemblea erano presenti anche gli ospiti delle Nazioni Unite, nonostante gli studenti avessero richiesto invece un confronto con la governance universitaria, e a fronte di un pomeriggio di confronto promesso, lo spazio di discussione è stato limitato a un'ora, appunto con ospiti di peso presenti. «Non è stato possibile avere un confronto esaustivo in merito alle tematiche, in quanto il Rettore ha interrotto bruscamente il confronto e abbandonato l’assemblea dopo una sola ora, nel mezzo della discussione, lasciando questioni ancora aperte e senza aver precedentemente comunicato un limite orario da rispettare» scrivono gli studenti nel comunicato con cui annunciano il ritorno del presidio permanente ai Tolentini.

Forti critiche anche su quanto accaduto il giorno dopo, alla conferenza istituzionale di presentazione dell'accordo intitolata "Bulding peace". Il Rettore, lamentano, ha intimato ad una componente studentesca in procinto di fare un intervento di fare «domande, domande non proclami», in caso contrario avrebbe tolto la parola. Il clima non è stato quello di un confronto aperto e «sebbene le domande poste fossero specificatamente rivolte all’università rispetto alle azioni concrete che Iuav può compiere in relazione a Gaza, né il Rettore, né il professor Galli - il responsabile del progetto su Gaza ndr - hanno risposto in modo puntuale, utilizzando slogan evasivi quali “lo Iuav costruisce la pace”. È stato inoltre deciso dal Rettore che l’incontro dovesse concludersi prima dell’orario previsto dal programma della conferenza affermando “è finito il tempo”, atteggiamento che sottolinea ancora una volta l’intenzione di silenziare ed evitare le questioni sollevate» sostengono gli studenti.

Ora l'obiettivo dei manifestanti universitari è mettere una pressione tale da costringere la governance di Iuav ad avere il confronto orizzontale promesso. Le criticità sollevate sul progetto vanno dal ruolo dello stato di Israele, che oggi occupa militarmente Gaza, alle modalità di coinvolgimento di una popolazione locale palestinese oggi in buona parte sfollata, ai materiali e ai finanziamenti. «Iuav sta ricostruendo colonie, non pace» recita emblematicamente lo striscione affisso all'entrata della sede dei Tolentini. Ad oggi, spiegano gli studenti, non c'è stato ancora confronto con la governance dopo il ritorno in sede dell'"assemblea permanente" al rettorato.

I prossimi appuntamenti

La protesta studentesca vedrà un nuovo appuntamento domenica, 23 giugno. L'assemblea della sede di Ca' Foscari di San Sebastiano, occupata da quasi 40 giorni, ha lanciato un corteo che partirà alle 15.00 da Piazzale Roma: «sarà anche l’occasione per mostrare che Venezia può sfuggire alla logica della città vetrina fatta a misura di turista e che può scegliere di far sentire la propria voce e il proprio supporto alla causa palestinese» scrivono.

Il 26 giugno, invece, a Ca' Foscari si terrà un'assemblea d'ateneo, la prima dal 2017, concessa per rispondere alle richieste degli studenti in protesta. A Iuav invece quel giorno si terrà un Consiglio d'Amministrazione che si prevede agitato: «Faremo pressioni per ottenere una mappatura precisa degli accordi con le istituzioni israeliane e le industrie legate alla filiera bellica» assicurano gli studenti «non tolleriamo più il posizionamento e le modalità che il nostro Ateneo continua a perpetrare».