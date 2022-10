Il colonnello Ivan Falasca è il nuovo comandante del del Reggimento Lagunari “Serenissima”

Cambio della guardia alla caserma Matter di Mestre, ai vertici del Reggimento Lagunari “Serenissima”. Si è svolta oggi la cerimonia ufficiale di avvicendamento al comando del Reggimento tra il colonnello Claudio Guaschino, cedente, e il colonnello Ivan Falasca, che subentrerà.

Guaschino ha passato il testimone a Falasca, dopo aver guidato il Reggimento per due anni. Il colonnello Falasca, 45anni, è nato in provincia di Pescara e ha iniziato la sua carriera nel 2001, col grado di tenente, nei Lagunari. Dopo numerosi incarichi è tornato nel Reggimento Serenissima nel 2018 come comandante del 1° Battaglione Lagunari a Malcontenta, carica ricoperta fino al 2020, quando è stato assegnato al comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito a Roma, con l'incarico di capo sezione approntamento: ruolo che ha ora lasciato per assumere il comando a Venezia.