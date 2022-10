Jacopo Rossetto è ufficialmente un concorrente di X-Factor. La sua esibizione | VIDEO

Jacopo Rossetto, in arte "iako", è ufficialmente un concorrente di X Factor 2022. La sua esibizione alle "last call", andata in onda ieri sera su Sky, ha convinto il giudice Rkomi a includerlo nella sua squadra, insieme ai Santi Francesi e a Giorgia Turcato. Il 27enne cantautore di Venezia, nella sua ultima esibizione prima dei "live" dello show, ha interpretato alla sua maniera "In alto mare" di Loredana Bertè.

Il percorso di iako a X Factor

iako aveva superato i "bootcamp" con il suo inedito "Intelligenza artificiale", quello che lo stesso Rossetto aveva definito il suo «punto di svolta, una piccola finestra su una nuova prospettiva». Nella prima fase del programma, aveva invece emozionato i giudici - Rkomi, Fedez, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini - con una cover de "Il mondo" di Jimmy Fontana.

La sua esibizione alle "last call"