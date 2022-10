Il veneziano Jacopo Rossetto incanta a X Factor con "Intelligenza Artificiale" | VIDEO

Jacopo Rossetto (in arte "iako"), 27enne di Venezia, ha superato i "bootcamp" di X Factor, passando alla fase finale delle selezioni, le "last call". Il giovane cantante lagunare, - o cantautore elettronico, come si definisce lui stesso - è capitato nel plotone assegnato a Rkomi, che ha deciso di assegnargli una delle sei sedie che gli permetterà di giocarsi l'accesso ai "live" dello show nel corso della puntata che sarà trasmessa giovedì 20 ottobre.

Dopo aver stupito i giudici con una cover de "Il mondo" di Jimmy Fontana, nella puntata andata in onda ieri sera su Sky, il cantautore ha convinto Rkomi presentando il suo inedito "I.A. Intelligenza Artificiale", canzone che lo stesso Rossetto definisce sui propri profili social «il punto di svolta, una piccola finestra su una nuova prospettiva». Il brano è stato accolto favorevolmente dal pubblico e anche dal giudice "nemico" Dargen D'Amico (gli altri due sono Fedez e Ambra Angiolini), che si è alzato in piedi al termine della sua esibizione.

L'ESIBIZIONE DI JACOPO ROSSETTO A X FACTOR

Come detto, tra iako e i "live" di X Factor ora ci sono le "last call". In questa fase delle selezioni si dovrà esibire davanti a Rkomi e a un altro artista, scelto personalmente dal giudice per farsi aiutare nella scelta dei tre cantanti (su sei totali) che comporranno il nucleo della propria squadra.